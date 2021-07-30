ЕС подписал контракт с GSK о поставках препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител

Европейский союз и компания GlaxoSmithKline заключили контракт о поставках до 220 тыс. доз противоковидного препарата sotrovimab. На данный момент европейский регулятор рассматривает вопрос об одобрении лекарственного средства, после чего страны — члены ЕС смогут его закупать.

Европейский союз (ЕС) подписал контракт с британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline (GSK) о поставках до 220 тыс. доз sotrovimab, препарата на основе моноклональных антител от COVID-19, передает Reuters.

Препарат, разработанный совместно с американской биотехнологической компанией Vir Biotechnology, может быть использован в качестве средства для лечения зараженных коронавирусом пациентов из группы риска, имеющих слабо выраженные симптомы COVID-19 и не нуждающихся в подаче кислорода.

GSK подтвердила заключение договора в своем пресс-релизе, добавив, что сделка станет решающим шагом в борьбе с COVID-19 в Европе. В настоящее время препарат находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Sotrovimab получил разрешение на экстренное применение на территории США для лечения пациентов с легкой и средней формой COVID-19, подверженных высокому риску развития тяжелой степени заболевания.

Соглашение поддержали 16 из 27 государств ЕС, которые могут приобрести препарат только после того, как он будет одобрен EMA или национальными регулирующими органами. Согласованная цена на лекарственное средство не была оглашена.

Подписание контракта с британским производителем произошло после того, как в апреле ЕС и швейцарская фармацевтическая компания Roche заключили договор о поставке около 55 тыс. доз препарата на основе нескольких моноклональных антител, который был разработан совместно с американской фирмой Regeneron.

ЕС, помимо указанных препаратов от COVID-19, приобрел противоковидное лекарственное средство ремдесивир, разработанное компанией Gilead. В прошлом году ЕС закупил полмиллиона доз после того, как препарат был одобрен регулятором.

Владимир Заболотских

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