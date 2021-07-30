Против эффекта красных глаз: «Фармстандарт» вывела на рынок препарат на основе интерферона Россияне стали чаще покупать лекарства от диареи и пребиотики » Минздрав лишил госрегистрации еще девять лекарственных препаратов Министерство здравоохранения Российской Федерации отменило государственную регистрацию девяти лекарственных препаратов и исключило их из государственного реестра лекарственных средств. Среди них: – «Неболин® капс» (ибупрофен) капсулы 200 мг, 400 мг, производства Марксанс Фарма Лимитед (Индия). Нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП); – «Десмопрессин» (демоспрессин) спрей назальный дозированный 10 мкг/доза, производства Инпак АС (Норвегия). Средство лечения несахарного диабета; – «Опра» (циталопрам), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, 40 мг, производства АО «АКТАВИС» (Исландия), «МЕДА Мануфакчуринг ГмбХ» (Германия), ЗАО «ЗиО-Здоровье» (Россия). Антидепрессант; – «Галантамин-Тева» (галантамин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, 8 мг, производства Тева Фармацевтические предприятия Лтд. (Израиль). Препарат для лечения болезни Альцгеймера; – «Неотигазон®» (ацитретин), капсулы, 10 мг, 25 мг, производства Патеон Инк. (Канада), капсулы, 10 мг, 25 мг, производства Патеон Инк. (Канада), Ф. Хоффман-Ля Рош Лтд. (Швейцария), Сенекси (Франция), Рош Фарма АГ (Германия). Стимулятор репарации тканей; – «Синдроксоцин» (доксорубицин), лиофилизат для приготовления раствора

для внутрисосудистого и внутрипузырного введения, 10 мг, 50 мг, производства С.К. Синдан-Фарма С.Р.Л. (Румыния), Актавис Италия С.П.А. (Италия). Противоопухолевый антибиотик; – «Фосаванс® Форте» (алендроновая кислота + колекальциферол), таблетки, 70 мг+140 мкг, производства Мерк Шарп и Доум Б.В. (Нидерланды). Ингибитор костной резорбции при остеопорозе; – «Пара плюс», аэрозоль для наружного применения производства Лаборатории Омега Фарма Франция (Франция), Аэрофарм (Франция). Комбинированный препарат для лечения педикулеза волосистой части головы; – «Невирапин» (невирапин), таблетки, 200 мг производства АО «Р-Фарм» (Россия). Средство для лечения ВИЧ-инфекции. Решения были приняты на основании: – подачи держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата или уполномоченным им другим юридическим лицом заявлений об отмене государственной регистрации лекарственных препаратов; – в связи с неподтверждением государственной регистрации лекарственного препарата для медицинского применения по результатам экспертизы качества лекарственного средства и/или экспертизы отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата. gxpnews