Россияне стали чаще покупать лекарства от диареи и пребиотики

Продажи лекарственных средств для пищеварительной системы в России увеличились на 20%.

Реализация пищеварительных ферментных препаратов и средств для восстановления микрофлоры кишечника с 3 мая по 11 июля в среднем росла на 8%. По данным подготовленного для «Известий» исследования DSM Group, продажи снижающих секрецию желудка препаратов увеличивались на 13%, а лекарств от диареи – на 20%.

О наиболее существенном росте можно говорить с 7 по 14 июня. Тогда продажи ферментов выросли на 19%, средств от диареи – на 34%, пребиотиков – на 32%, а снижающих секрецию желудка препаратов – на 24%.

Медики считают, что одна из причин вышеозвученной динамики – это распространение штамма коронавируса «Дельта». По словам инфекциониста, главного врача «Инвитро Сибирь» Андрея Позднякова, при заражении этим штаммом у многих людей возникает диарея.

Андрей Поздняков также отметил, что на рост продаж снижающих кислотность желудка средств также повлияли особенности терапии при коронавирусной инфекции. Врачи назначают их при приеме пациентом жаропонижающих, антикоагулянтов, антибиотиков, а также противовоспалительных препаратов, в том числе дексаметазона. Вместе с дексаметазоном обязательно выписывается лекарство, которые снижает количество соляной кислоты в желудке.

Главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», вирусолог Евгений Тимаков подтвердил увеличение обращений с жалобами на проблемы желудочно-кишечного тракта в пандемию COVID-19, чем в аналогичный период до нее.

gxpnews