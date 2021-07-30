Amgen приобретает частную биотехнологическую компанию Teneobio

Американская Amgen приобретает частную биотехнологическую компанию Teneobio, разрабатывающую новый класс биопрепаратов под названием «антитела тяжелых цепей иммуноглобулинов». О достижении соответствующего соглашения говорится в сообщении компании.

Согласно условиям сделки, Amgen выкупит все находящиеся в обращении акции Teneobio примерно за $900 млн в качестве авансового платежа. Кроме того, Amgen произведет в будущем, по достижении определенных этапов, промежуточные платежи на сумму до $1,6 млрд. В итоге стоимость сделки составит $2,5 млрд.

Соглашение включает передачу технологий биспецифических и мультиспецифических антител Teneobio, которые, по заявлению Amgen, позволят оптимизировать подход к поиску связывания мишеней на основе последовательности. Кроме того, новая платформа Teneobio для захвата Т-клеток, как ожидается, обеспечит дифференцированный подход к текущей платформе BiTE компании.

«Платформа антител Teneobio дополняет наши существующие возможности и потенциально может дать нам более разнообразный набор строительных блоков, которые могут быть разработаны для новых мультиспецифических терапевтических препаратов, — отметил руководитель отдела исследований и разработок Amgen Дэвид Риз. — Кроме того, наличие у Teneobio технологии CD3 позволит нам расширить возможности по созданию биспецифических препаратов, а наша собственная технология позволит настраивать домен молекул, задействующий Т-клетки, в зависимости от заболевания и мишени».

В Amgen отмечают, что сделка добавит в ее портфель биспецифическое Т-клеточное антитело TNB-585, находящееся в фазе I разработки для лечения метастатического кастратрезистентного рака простаты. Компания заявила, что TNB-585 усиливает существующий портфель препаратов для лечения рака простаты, который включает acapatamab (акапатамаб), бывший AMG 160, и AMG 509. Кроме того, Amgen также приобретает несколько доклинических онкологических активов.

gxpnews