В России утвердили перечень одурманивающих веществ

Правительство Российской Федерации утвердило перечень одурманивающих веществ. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Список состоит из четырех позиций:

– закись азота (оксид азота (I), динитрогена оксид);

– ксенон;

– смесь дифенгидрамина (димедрола) с этиловым спиртом (независимо от их концентрации);

– смесь доксиламина с этиловым спиртом (независимо от их концентрации).

Согласно постановлению, перечень был составлен в соответствии с Федеральным законом «Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации», запретившим производить, сбывать и рекламировать это вещество не для медицинских, промышленных или технических целей. Кроме того, по этому закону закись азота нельзя использовать физическим лицам, если это не связано с медицинским вмешательством.

Список одурманивающих веществ впервые составил в 1996 году Постоянный комитет по контролю наркотиков – межведомственная организация при Министерстве здравоохранения. Комитет официально расформировали в 2011 году, с этого времени список одурманивающих веществ юридически не был закреплен. При этом термин «одурманивающие вещества» используется в ряде нормативных актов, к примеру, в Кодексе об административных правонарушениях.

gxpnews