Takeda инвестирует $126 млн в производство препаратов для редких заболеваний

Японская фармацевтическая компания Takeda инвестирует $126 млн в свое предприятие в городе Thousand Oaks (штат Калифорния, США), чтобы увеличить производство и поддержать новые продуктовые линейки. Об этом сообщает издание Fierce Pharma, ссылаясь на Pacific Coast Business Times.

«Средства будут использованы для расширения портфеля препаратов компании Takeda и увеличения мощностей для производства дополнительных продуктов, которые необходимы при редких заболеваниях», – прокомментировал глава подразделения Takeda Стивен Хатке.

При этом в компании не уточнили, какие именно новые продукты будут производить в Калифорнии.

Если говорить о самом расширении производства, то запланировано строительство нового производственного комплекса площадью почти 1400 квадратных метров и увеличение существующих производственных площадей на 1300 квадратных метров. Состоялась церемония закладки первого камня с участием представителей фармацевтической компании. На ней также присутствовал мэр города Клаудиа Билл-де-ла-Пенья.

На обновленном предприятии компания Takeda намерена внедрять передовые технологии, в том числе это автоматизация, робототехника, а также оборудование для виртуальной реальности и обучения.

В прошлом году фармкомпания Takeda объявила о расширении производственных мощностей по производству клеточной терапии, открыв новый завод площадью более 2,2 тысячи квадратных метров в R&D Центре в Бостоне (штат Массачусетс, США).

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