Против эффекта красных глаз: «Фармстандарт» вывела на рынок препарат на основе интерферона

Компания «Фармстандарт» вывела на рынок препарат «Интерферон-Офтальмо» для лечения вирусных заболеваний глаз, прежде всего, конъюнктивита, на который приходится 30% всех патологических процессов глаза.

Важным фактором при лечении вирусных инфекций является использование лекарств на основе интерферонов. Интерфероны способны не допускать проникновения инфекции в клетки, мешают размножению вирусов, а в крайнем случае — способствуют гибели зараженной клетки, снижая при этом проявления сопутствующего воспаления.

Среди данного класса препаратов наиболее эффективным оказался интерферон альфа подкласса 2b, обладающий противовирусным, иммуномодулирующим и противовоспалительным действием. Такой набор эффектов позволяет применять интерферон альфа-2b при широком спектре вирусных заболеваний, включая и коронавирусную инфекцию. Очень важным оказывается местное действие интерферона, которое позволяет с успехом применять его при воспалительных заболеваниях глаз, занимающих ведущее место в ряду глазных болезней (до 50% всех обратившихся к офтальмологам). В клинической практике для местной терапии таких заболеваний, как вирусные (аденовирусные и герпетические) конъюнктивиты, кератиты, кератоконъюнктивиты, увеиты, с высокой эффективностью использовались препараты человеческого интерферона.

Местное применение и лекарственная форма обеспечивают быструю доставку интерферона к основным входным воротам вирусной инфекции — слизистой оболочке. Доказано, что интерферон блокирует размножение респираторных вирусов, при этом очень важно, что к препарату не развивается устойчивость. Применение интерферонов в составе препаратов для лечения вирусных заболеваний глаз имеет достаточно долгий положительный опыт, демонстрирующий сокращение сроков исчезновения фолликулярной реакции при аденовирусном конъюнктивите, ускорение купирования отека и гиперемии, быстрый регресс субэпителиальных инфильтратов при эпидемическом кератоконъюнктивите.

В настоящее время в практику здравоохранения широко внедряются препараты интерферона генно-инженерного происхождения — как наиболее очищенные (степень очистки до 99%), гарантированно безопасные с точки зрения вирусной контаминации и позволяющие применять более высокие концентрации. Одним из таких современных препаратов интерферона для применения в офтальмологии является вышедший в 2021 году на рынок «Интерферон-Офтальмо», производимый заводом ЗАО «ФФ «ЛЕККО» (входит в ГК «Фармстандарт»).

Этот препарат относится к группе комбинированных противовирусных средств и обладает широким спектром противовирусной активности, а также, иммуномодулирующим, антипролиферативным, противоаллергическим, противозудным действием.

Весь этот терапевтический диапазон обеспечивает не один интерферон. Препарат — комбинированный, также он содержит дифенгидрамин (представитель группы антигистаминных препаратов, блокирующих Н1-рецепторы). Комбинация усиливает противоаллергическое действие препарата. Еще одна ключевая составляющая состава этого лекарственного средства – гипромеллоза – изменяет поверхностное натяжение, хорошо фиксируется на поверхности роговицы, обеспечивает увлажнение и снимает дискомфорт, например, при синдроме «сухого глаза»[1]. Она оказывает смазывающее и смягчающее действие, восстанавливает, стабилизирует и воспроизводит оптические характеристики слезной пленки. Защитная пленка обладает высокой вязкостью, что обеспечивает увеличение продолжительности контакта раствора с роговицей и равномерное распределение по поверхности глаза. Интерферон дольше задерживается в конъюнктивальном мешке, а это повышает эффективность противовирусной терапии.

При использовании в рекомендованных дозировках препарат не оказывает системного действия на организм[2]. Концентрация действующих веществ, достигаемая в крови, значительно ниже предела обнаружения и не имеет клинической значимости. Сведений о степени проникновения дифенгидрамина в различные ткани глаза после местного применения нет. «Интерферон-Офтальмо» обычно хорошо переносится пациентами, не раздражает ткани глаза и не вызывает побочных эффектов. Кроме того, немаловажным фактором является цена препарата – он продается в рознице по цене менее 300 рублей, что делает его доступным для пациентов любого достатка. Препарат совместим с противовоспалительными, антибактериальными, кортикостероидными и репаративными лекарственными средствами, в т. ч. стимуляторами регенерации роговицы и препаратами слезозаместительной терапии.

[1] О.Г. Парахневич, Т.В. Трухачева и другие Состав, технология получения и стандартизация капель для лечения синдрома сухого глаза «Вестник фармации» №3 (61) 2013.

[2] Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Интерферон-Офтальмо.

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