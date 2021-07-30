Компания «Материа Медика Холдинг» получила две премии «Зеленый крест»

Компания «Материа Медика Холдинг» стала лауреатом авторитетной фармацевтической премии «Зеленый крест». На торжественной церемонии, состоявшейся 27 июля в Санкт-Петербурге, победителями объявлены сразу два препарата компании. «Эргоферон» опередил конкурентов в номинации «Лучший противовирусный препарат», а «Тенотен» признан «Золотым стандартом терапии для достижения эмоционального спокойствия».

«Мы благодарны профессиональному фармацевтическому сообществу за высокую оценку наших препаратов, – заявил президент «Материа Медика Холдинга» Олег Эпштейн. — Созданная нами инновационная биотехнологическая платформа позволяет разрабатывать современные лекарственные средства. Мы гордимся тем, что наши продукты в полной мере оправдывают доверие потребителей и в непростой для всего мира период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19».

На протяжении нескольких месяцев победителей премии выбирали более 1200 членов экспертного совета — руководители аптечных сетей, дистрибьюторов, фармацевтических и аналитических компаний, образовательных учреждений, профессиональных объединений и СМИ.

Материал партнера: «Материа Медика Холдинг»

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