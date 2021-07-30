В ВТО не смогли договориться о приостановке патентов на вакцины от коронавируса

Страны — члены Всемирной торговой организации (ВТО) не смогли договориться о приостановке прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса на состоявшемся 27 июля в Женеве заседании Генерального совета. Как сообщил журналистам по итогам совещания официальный представитель организации Кит Рокуэлл, следующая попытка будет предпринята на неформальной встрече в сентябре, а официальная дискуссия на эту тему состоится 13—14 октября, пишет ТАСС.

«Официальная встреча для обсуждения данного вопроса намечена на 13—14 октября, а неофициальные дискуссии пройдут в сентябре», — сказал он. «Эта проблема вызывает много эмоций, и речи о том, чтобы прекратить обсуждение, не идет», — добавил Рокуэлл.

По его словам, достижению консенсуса препятствуют разногласия по двум основным вопросам: о длительности приостановки патентов на вакцины и о том, на какие виды продукции будет распространяться эта приостановка. Имеются и другие сферы, в отношении которых мнения членов ВТО расходятся, в частности это касается «выполнения соглашения и защиты нераскрытой информации», сказал официальный представитель.

В июне «ФВ» писал, что Европарламент принял резолюцию, которая призывает Еврокомиссию выйти из соглашения ВТО по интеллектуальной собственности в отношении вакцин от COVID-19. Изначально эту идею предложили Индия и ЮАР, об этом «ФВ» сообщал в январе 2021 года. Они полагают, что права интеллектуальной собственности препятствуют расширению производства вакцин, справедливому распределению лекарственных средств и медицинских технологий для борьбы с COVID-19.

Инициативу также поддержала ВОЗ. «ВОЗ приветствует недавнее предложение ЮАР и Индии об упрощении… соглашений об интеллектуальной собственности в отношении вакцин, методов лечения и тестов COVID-19 в рамках ВТО, чтобы сделать эти инструменты доступными для всех, кто в них нуждается», – заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Кроме того, за эту инициативу высказались власти Соединенных Штатов и Президент России. Тем не менее многие европейские и американские фармкомпании выступили против нее, и Еврокомиссия представила ВТО альтернативный план. Согласно изданию Fortune, он включает снятие экспортных ограничений и обязательное лицензирование патентов при некоторых обстоятельствах.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель выступила против решения администрации президента США Джо Байдена отказаться от патентных прав на вакцины от COVID-19. Она заявила, что данное предложение серьезно скажется на их производстве и вряд ли получит широкую международную поддержку для претворения идеи в реальность.

Елена Сидорова

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