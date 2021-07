ЕС подписал контракт с GSK о поставках препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител В ВТО не смогли договориться о приостановке патентов на вакцины от коронавируса » В AstraZeneca оценили частоту тромботических осложнений после вакцинации от COVID-19 У людей, полностью вакцинированных против COVID-19 препаратом от AstraZeneca и Оксфордского университета, тромбоз с синдромом тробмоцитопении возникает не чаще, чем у невакцинированного населения, выяснила AstraZeneca на основе собственной базы данных по побочным эффектам. Среди получивших только одну дозу показатель частоты выше – этот тип тромбоза диагностирован у восьми человек на 1 млн вакцинированных. Исследование опубликовано в журнале The Lancet. У людей, полностью вакцинированных против COVID-19 препаратом от AstraZeneca и Оксфордского университета, тромбоз с синдромом тробмоцитопении возникает не чаще, чем у невакцинированного населения, выяснила AstraZeneca на основе собственной базы данных по побочным эффектам. Среди получивших только одну дозу показатель частоты выше – этот тип тромбоза диагностирован у восьми человек на 1 млн вакцинированных. Исследование опубликовано в журнале The Lancet. Таким образом, если тромбоз не был диагностирован после первой дозы, то можно вводить вторую, заключил исполнительный вице-президент отдела R&D биофармацевтических препаратов AstraZeneca Мене Пангалос. Ученые проанализировали базу данных по безопасности AstraZeneca, фиксирующую сообщения пациентов о побочных эффектах после использования препаратов и вакцин компании. За основу взяты данные всех пациентов, получивших первую или вторую дозу вакцины Vaxzevria (Covishield в индийской версии) минимум за 14 дней до 30 апреля 2021 года. На момент отсечения данных было известно о 13 случаях редкого типа тромбоза у людей в возрасте 45–85 лет, получивших две дозы вакцины AstraZeneca. Среди получивших только первую дозу препарата зафиксировано 399 таких случаев. Конкретных факторов риска или причин возникновения тромбоза после вакцинации Vaxzevria пока не установлено, исследования продолжаются, отмечают в компании. Известно, что у одного пациента с тромбозом из 13 полностью вакцинированных ранее была диагностирована тромбоцитопения, у трех – онкозаболевание, один перенес COVID-19. Авторы публикации уточнили, что сравнивали данные получивших вакцину AstraZeneca с официальными показателями заболеваемости в США за 2019 год, до пандемии COVID-19, тогда как заболевание само по себе связано с тромботическими осложнениями. В апреле 2021 года ученые Оксфордского университета выяснили, что риск возникновения редкого осложнения – церебрального венозного тромбоза – примерно в 95 раз выше у тех, кто болеет COVDI-19, по сравнению с теми, кто привился препаратами от AstraZeneca, Pfizer или Moderna. В исследовании приняли участие 500 тысяч человек. Первые сообщения о риске возникновения тромбов после введения вакцины от AstraZeneca появились в марте 2021 года, были зафиксированы летальные исходы. На фоне этих сообщений ряд стран отказались от использования вакцины.

