В России в испытаниях китайской вакцины поучаствовали более 5 тысяч человек

Компания «Петровакс» повторно прививает китайской вакциной от COVID-19 добровольцев, которые приняли участие в предыдущем этапе исследования препарата. Всего в РФ в исследованиях вакцины приняли участие почти 5,5 тысячи человек, сообщили в проводящей испытания компании ООО «НПО Петровакс фарм».

По протоколу всем ранее поучаствовавшим в международном многоцентровом клиническом исследовании добровольцам, которые не прививались другими препаратами, предложат принять участие в последующем этапе КИ. Это 5418 россиян и более 44 тысяч жителей других стран мира.

«Добровольцы, предоставившие информированное согласие и отвечающие критериям отбора, получат вторую дозу вакцины «Конвидеция». Она станет первой дозой для получивших плацебо пациентов и второй дозой для тех, кто получил вакцину», – пояснили в компании.

Третья стадия клинических испытаний китайской вакцины, которую разработала компания CanSino, в России стартовала в сентябре 2020 года и должна завершиться в сентябре 2021 года. Из РФ было получено 6 тысяч заявок от желающих поучаствовать в испытании. Добровольцев в возрасте от 18 лет набирали через сайт covidtrialrussia.ru.

Опубликованы результаты испытаний другой китайской вакцины от коронавируса.

gxpnews