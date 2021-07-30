Компания «Авивир» получила бессрочное удостоверение на экспресс-тест на антиген COVID-19

Росздравнадзор выдал первое в РФ бессрочное регистрационное удостоверение на экспресс-тест для выявления антигена коронавируса в мазке из носоглотки человека. Удостоверение было выдано на экспресс-систему BIOCREDIT COVID-19 Ag южнокорейской компании RapiGEN. Компания «Авивир» – ее официальный дистрибьютор в России, сообщили в пресс-службе компании.

Впервые Росздравнадзор одобрил использование тест-системы BIOCREDIT COVID-19 Ag в июле 2021 года. Это решение позволило обнаруживать наличие вируса в течение десяти минут без помощи спецоборудования. Проходившие в июне в Москве клинико-лабораторные испытания систем RapiGEN подтвердили, что у этих тестов высокая чувствительность: чувствительность – 96% и специфичность – 100%. В пандемию коронавирусной инфекции за счет этого процедура тестирования стала значительно проще, а также расширилась сфера применения тестов.

В июне этого года были проведены исследования НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Экспресс-тест BIOCREDIT COVID-19 Ag (Rapigen) показал свою высокую эффективность по выявлению всех зафиксированных на сегодня штаммов вируса. Ранее Роспотребнадзор приравнял антигенные тесты на коронавирус к ПЦР-тестированию.

Как отмечают в компании «Авивир», благодаря экспресс-тестам BIOCREDIT COVID-19 Ag возможно проведение массового тестирования населения в наиболее труднодоступных регионах. Это решение удобно и для тестирования сотрудников крупных предприятий.

gxpnews