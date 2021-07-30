Мишустин пообещал выделить 525 млн рублей на закупку оборудования для строящегося медкомплекса в Иркутске

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Иркутскую области осмотрел строящиеся здания детской поликлиники и женской консультации на территории медсанчасти Иркутского авиационного производственного объединения (ИАПО). Губернатор региона Игорь Кобзев попросил выделить из федерального бюджета 525 млн рублей на закупку необходимого медоборудования. Мишустин заверил, что средства будут выделены из резервного фонда в ближайшее время.

«Средства на приобретение оборудования заложены в бюджете области на следующий год. Мы просим вас оказать финансовую поддержку и выделить 525 млн рублей. И берем на себя обязательства открыть новый медицинский комплекс до 1 февраля 2022 года», – обратился к премьеру Кобзев.

По словам Мишустина, решение будет принято в срочном порядке и средства из резервного фонда Правительства РФ выделят в ближайшее время.

Строительство медкомплекса стартовало в 2019 году по программе «Развитие здравоохранения», рассчитанной на 2019–2024 годы. Общая стоимость строительства составляет 1,55 млрд рублей. Деньги направлены из областного бюджета. По состоянию на конец июля 2021 года объект готов на 85%.

Медкомплекс включает три корпуса: восьмиэтажный предназначен для женской консультации с возможностью посещения до 200 человек в смену, остальные два блока (4 и 3 этажа соответственно) предназначены для детской поликлиники и рассчитаны на 400 посещений в смену. Общая площадь зданий составляет более 14 тысяч кв. м. В поликлинике установят магнитно-резонансный томограф и 64-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф, кроме того, там будет функционировать бактериологическая лаборатория.

К медсанчасти ИАПО прикреплено около 65 тысяч жителей Ленинского района Иркутска, в том числе работники Авиационного производственного объединения, на котором производят самолеты нового поколения МС-21. Сейчас детская поликлиника располагается в приспособленном здании площадью 800 кв. м. К ней прикреплено 15 тысяч детей.

Михаил Мишустин 28 июля во время поездки в Хабаровский край сообщил, что на завершение работ по строительству детского больничного комплекса в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре, который начали возводить в 2017 году, направят 3,7 млрд рублей. Сейчас объект завершен на 65%, но ранее в ходе строительства были выявлены существенные недостатки проектной документации. В 2019 году возведение объекта приостановили, а после разработки нового проекта появилась необходимость дополнительного финансирования.