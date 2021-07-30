Eli Lilly инвестирует $2 млрд в разработчика иммуноонкопрепаратов Kumquat

Подразделение американской Eli Lilly – Loxo Oncology – объединяется с Kumquat Biosciences для разработки и вывода на рынок новых малых молекул, стимулирующих опухолеспецифический иммунный ответ. Kumquat получит $70 млн в качестве аванса и вложений в капитал и еще более $2 млрд промежуточных платежей при достижении определенных этапов в сотрудничестве. Подразделение американской Eli Lilly – Loxo Oncology – объединяется с Kumquat Biosciences для разработки и вывода на рынок новых малых молекул, стимулирующих опухолеспецифический иммунный ответ. Kumquat получит $70 млн в качестве аванса и вложений в капитал и еще более $2 млрд промежуточных платежей при достижении определенных этапов в сотрудничестве.

Kumquat на основе собственной платформы разработает ряд кандидатов среди иммуноонкопрепаратов, Lilly же выберет среди них несколько для дальнейшей разработки. Kumquat при этом оставит за собой права на разработку и вывод на рынок этих кандидатов в Китае. Lilly сможет также участвовать в коммерциализации препарата в Китае, а Kumquat сможет выступить партнером Lilly в продвижении выбранных компанией кандидатов в США.

Eli Lilly приобрела Loxo Oncology в начале 2019 года, выкупив все акции компании за $8 млрд. В пайплайне компании был пероральный препарат – ингибитор киназы – для лечения онкозаболеваний с мутацией в гене RET. В мае 2020 года FDA одобрило selpercatinib (Retevmo) для лечения трех типов рака – немелкоклеточного рака легких, медуллярного рака щитовидной железы и других видов рака щитовидной железы с мутацией в гене RET.

Kumquat Biosciences – частная компания, специализирующаяся на разработке лекарств. Основана в конце 2018 года. С того времени Kumquat привлек более $100 млн от американской инвесткомпании OrbiMed, венчурных компаний Sequoia Capital China, Lilly Asia Ventures, Roche Venture Fund, консалтинговой EcoR1.

Основатели Kumquat – Йи Лю и Пингда Рен, и Kumquat не первый их проект. Партнеры в 2011 году основали Intellikine, которую тогда же купила Takeda за $310 млн. В 2014 году совладельцы Kumquat основали Kura Oncology и вывели компанию на биржу. Онкопрепарат, разработанный Kura Oncology, проходит II стадию КИ.

В феврале 2021 года Eli Lilly договорилась о сотрудничестве с Rigel Pharmaceuticals в области разработки ингибиторов RIPK1 для лечения аутоиммунных и нейродегенеративных заболеваний. Сумма сделки может достигнуть $960 млн.