«Альфапластик Мед» инвестирует 233 млн рублей в завод по производству нитриловых перчаток в Орловской области

Компания «Альфапластик Мед» инвестирует 232,5 млн рублей в производство нитриловых перчаток в Орловской области. Мощность проекта не раскрывается. Предполагается, что предприятие будет использовать отечественное сырье. Компания «Альфапластик Мед» инвестирует 232,5 млн рублей в производство нитриловых перчаток в Орловской области. Мощность проекта не раскрывается. Предполагается, что предприятие будет использовать отечественное сырье.

Для реализации проекта компания получила льготный займ в 116 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) по программе «Проекты развития». В компании намерены занять около 5% российского рынка медицинских перчаток, снизив долю импорта на 6%.

В марте 2021 года производство нитриловых перчаток в Тольятти запустил Самарский завод медицинских изделий (СЗМИ), общий объем инвестиций оценивается в 360 млн рублей. Мощность производства составит 108 млн пар медицинских перчаток в год. В августе 2020 года совладельцы СЗМИ анонсировали строительство второго завода на территории особой экономической зоны «Лотос» в Астраханской области. Там завод будет выпускать 445 млн пар перчаток в год, компания вложит в строительство 1,6 млрд рублей.

Помимо СЗМИ, производство нитриловых перчаток в Котовске мощностью 509,2 млн пар в год намерен организовать подведомственный Минпромторгу РФ Тамбовский пороховой завод, а на территории особой экономической зоны «Калуга» – компания «Медицинские изделия 21». Объем инвестиций в проекты оценивается в 1,5 млрд рублей и 400 млн рублей соответственно.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Альфапластик Мед» зарегистрировано в Мценске Орловской области в 2021 году и принадлежит Дмитрию Берсеневу. Финансовые показатели не раскрываются.