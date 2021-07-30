Pfizer увеличила прогнозы годовых продаж до 80 млрд долларов на фоне успехов во II квартале

Компания Pfizer отчиталась за II квартал, сообщив о резком росте общей выручки на 92%. Общая прибыль составила 19 млрд долларов, из которых 7,8 млрд принесли продажи вакцины от COVID-19. Теперь производитель ожидает получить к концу года доход в размере от 78 до 80 млрд долларов.

Результаты фармацевтической компании Pfizer за II квартал оказались крайне успешными, сообщается в опубликованном финансовом отчете. Общая выручка производителя составила 19 млрд долл., что на 92% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Чистая прибыль достигла 5,6 млрд долл., что выше на 59% по сравнению с прошлым годом.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла назвал результаты во II квартале «блестящими». Продажи вакцин принесли производителю 9,2 млрд долл. по сравнению с 1,2 млрд в 2020 году. При этом доходы от реализации мРНК-вакцины BNT162b2, распространившейся по всему миру в количестве более одного млрд доз, выросли до 7,8 млрд долл. В I квартале текущего года препарат принес 3,5 млрд долл. С продажи другой вакцины компании, известной как «Превенар 13», предназначенной для выработки иммунитета против пневмококковой инфекции, производитель получил 1,2 млрд, что на 11% выше, чем в прошлом году.

Прибыль с реализации онкологических препаратов составила 3,1 млрд долл.. Этот показатель вырос на 19%. Доходы с продажи наиболее успешных препаратов оказались следующими: Ibrance, средство от рака молочной железы, принесло в копилку компании 1,4 млрд долл., Xtandi, лекарство от рака простаты, — 303 млн долл., Inlyta, препарат от почечно-клеточного рака, — 257 млн долл.

Выручка с продажи известного препарата Pfizer, применяемого для профилактики венозной тромбоэмболии, Eliquis составила 1,5 млрд долл., показав рост на 16% с прошлого года.

Отрицательные результаты продемонстрировали такие лекарственные средства, как Xeljanz: (586 млн долл., падение на 8%), Enbrel (286 млн долл., падение на 15%) и Chantix/Champix (184 млн долл., падение на 22%).

Pfizer ожидает, что выручка в этом году составит от 78 до 80 млрд долл. Ранее прогнозы колебались в районе 70,5–72,5 млрд долл. Планируется, что продажи вакцин составят 33,5 млрд долл., хотя ранее предполагалось, что выручка достигнет только 26 млрд долл.

Владимир Заболотских

pharmvestnik