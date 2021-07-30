Повышенный спрос на вакцины помог GSK улучшить показатели во II квартале

GSK опубликовала финансовый отчет за II квартал этого года. Общая доходность компании показывает незначительный рост — 8%. Однако, как утверждает гендиректор компании, такое повышение прибыли произошло благодаря увеличению спроса на вакцины. Производитель ожидает улучшений показателей во втором полугодии.

Гендиректор британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline (GSK) Эмма Уолмсли заявила, что производитель «продемонстрировал отличные результаты» во II квартале этого года. Общая выручка в этот период составила 11,2 млрд долларов, что на 6% больше, чем в прошлом году. В то же время чистая прибыль упала на 37% по сравнению со II кварталом 2020 года, снизившись до 2,1 млрд долларов. Об этом стало известно из опубликованного финансового отчета.

По словам Уолмсли, увеличение доходов стало возможным благодаря успешным продажам вакцин, которые принесли 2,2 млрд долларов, что на 39% больше, чем в прошлом году. Особый спрос имели пандемические адъюванты, заработавшие для компании 357 млн долларов. Продажи основной вакцины GSK под названием Shingrix, предназначенной для борьбы с опоясывающим герпесом и постгерпетической невралгией, составили 409 млн долларов. Выручка с ее реализации уменьшилась на 9% с прошлого года из-за приоритетности массовой вакцинации от коронавируса во всех странах. При этом количество рецептов, выписанных на Shingrix в США, выросло за квартал на 73%, что говорит о грядущем росте спроса.

Серьезной статьей доходов GSK являются препараты, предназначенные для борьбы с ВИЧ, в том числе новые средства Juluca, Dovato, Rukobia и Cabenuva. Во II квартале выручка с их продаж составила 1,7 млрд долларов, рост составил 4% по сравнению с прошлым годом.

Прибыль с продажи новых препаратов от респираторных инфекций выросла на 25% и достигла отметки в 995 млн долларов. Среди таких лекарственных средств — Nucala, Trelegy Ellipta, Zejula. Выручка с закрепленных на рынке респираторных препаратов составила 1,5 млрд долларов США, что на 2% ниже, чем в прошлом году.

Более трети доходов компании составляют потребительские медицинские услуги, которые принесли в этом квартале 3,2 млрд долларов. Их доходность снизилась на 4% по сравнению с 2020 годом.

GSK подтвердила, что ожидает снижения чистой прибыли со своих акций на 4—6%. Согласно прогнозам, общие доходы могут также незначительно уменьшиться из-за влияния пандемии COVID-19. Уолмсли подчеркнула, что во втором полугодии должен улучшиться спрос на вакцины, что поможет нормализовать финансовые показатели к концу года.

Владимир Заболотских

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