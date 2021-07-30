Исследователи заявили об эффективности «Ингавирина» против COVID-19

Проведенные испытания показали, что «Ингавирин», применяемый в дополнение к базовой терапии, эффективен против COVID-19. Исследователи из Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) имени А.И. Евдокимова сообщили, что «Ингавирин» снижает вероятность возникновения цитокинового шторма у пациентов и помогает им быстрее восстановиться.

В июне МГМСУ имени Евдокимова начал клинические исследования «Ингавирина» (МНН имидазолилэтанамид пентандионовой кислоты), итоги которого показали, что этот препарат безопасен и эффективен против COVID-19. Результаты исследования размещены в журнале «Терапия» Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ), пишет «Российская газета».

Пациенты, которые принимали «Ингавирин» в дополнение к базовой терапии, легче переносили заболевание. Доля больных с нормальной сатурацией и не нуждающихся в кислородной поддержке была в два раза выше по сравнению с группой базовой терапии к седьмому дню лечения. Также пациенты из первой группы на 62 часа быстрее достигали нормальных показателей температуры, частоты дыхательных движений и сатурации, заявил один из авторов исследования профессор МГСМУ имени Евдокимова, главный внештатный пульмонолог Минздрава России в Центральном федеральном округе Андрей Малявин.

Частота приступов кашля также сократилась у 97,5% пациентов к третьему дню препарата. По словам Малявина, «Ингавирин» обладает противовирусным действием, связанным с нормализацией иммунного ответа организма.

«Это реализуется и на уровне рецепции интерферонов, то есть сигналы поступают в клетку адекватные и имеют адекватный ответ. У препарата также доказанное противовоспалительное действие, в том числе направленное на снижение основных провоспалительных цитокинов (интерлейкин-6 и интерлейкин-1b — ключевые). Третье действие – цитопротекторное», — сказал Малявин.

Он добавил, что это снижает риски возникновения цитокинового шторма у пациентов с коронавирусом. Отмечается, что Минздрав уже выдал разрешение на продолжение исследования с участием уже 290 пациентов. По его итогам «Ингавирин» могут включить в рекомендации Минздрава по профилактике и лечению COVID-19, подчеркивают исследователи.

Григорий Дубов

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