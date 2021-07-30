ZandCell заявила о желании производить российские вакцины от COVID-19

Биотехнологическая компания ZandCell планирует производить российские вакцины «Спутник V» или Aurora для распространения в мировом масштабе. Компания заявила о готовности производить 750 млн доз в год.

Частная шведская биотехнологическая компания ZandCell планирует производить российские вакцины для распространения в мировом масштабе. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «ФВ».

Компания уже подписала несколько контрактов по производству и продаже вакцин от COVID-19 с различными органами государственного управления по всему миру, говорится в сообщении.

«Мы хотим производить вакцину Sputnik V, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, или же вакцину Aurora от научного центра вирусологии «Вектор». Или обе. Нам нужно очень короткое время для проведения подготовительных операций перед непосредственным производством ампул с вакциной», – заявил генеральный директор ZandCell Майкл Занд.

Он высоко оценил качество «Спутника V», назвал ее «лучшей вакциной в мире».

По его словам, вакцина безопасна и вырабатывает защитные нейтрализующие титры антител против всех новых штаммов. Ее также удобнее транспортировать и хранить по сравнению с другими вакцинами с длинными холодными цепочками.

«Мы готовы производить 750 млн доз в год и предлагаем России свои услуги по производству вакцины. Мы располагаем отличными финансовыми возможностями для инвестирования в производство вакцины», – сказал глава ZandCell.

Елена Сидорова

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