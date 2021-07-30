Lancet опубликовал результаты первой фазы испытаний ингаляционной китайской вакцины от COVID-19

Китайская ингаляционная вакцины от COVID-19 Ad5-nCoV компании CanSinoBIO спровоцировала устойчивый иммунный ответ. Эффективность двух доз такого препарата оказалась аналогична эффективности одной дозы инъекционной формы вакцины.

Ингаляционная версия вакцины от COVID-19 Ad5-nCoV, разработанная китайской компанией CanSinoBIO, вызвала сильный иммунный ответ у пациентов. Об этом говорят результаты первой фазы клинических испытаний, опубликованные в медицинском журнале Lancet.

Согласно рецензированной статье, у пациентов, которым вводились две дозы Ad5-nCoV с интервалом в 28 дней, уровень нейтрализующих антител был аналогичен уровню антител при одной дозе инъекционной вакцины. Ингаляционная версия противоковидного препарата хорошо переносилась участниками и не вызвала серьезных побочных эффектов. Данные основаны на начальном этапе исследований, в котором приняли участие 130 здоровых взрослых участников из Китая.

Некоторые из участников испытания получили инъекционную версию вакцины через 28 дней после того, как им была введена Ad5-nCoV. В отчете говорится, что у пациентов была отмечена сильная гуморальная реакция.

Двухкомпонентная кандидатная вакцина не требует больших доз, в отличие от инъекционных версий (в ингаляционной дозе используется пятая часть инъекционной). Это может позволить CanSinoBIO увеличить свои производственные мощности. Испытания стартовали уже 23 марта этого года. В настоящее время проходит фаза II исследований.

Существует также инъекционная версия вакцины Ad5-nCoV, которая вводится одной дозой. Она уже была одобрена для использования в Китае, Мексике и Пакистане.

Владимир Заболотских

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