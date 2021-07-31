Выручка AbbVie во II квартале выросла на 34%

Выручка американской биофармацевтической компании AbbVie во II квартале 2021 года выросла на 34% в годовом выражении до $14 млрд, сообщает фармпроизводитель. Аналитики прогнозировали $13,7 млрд.

Чистая прибыль выросла до $766 млн по сравнению с убытком в $738 млн в предыдущем году.

«AbbVie продемонстрировала рост в еще одном квартале текущего года, и наш бизнес по-прежнему показывает очень хорошие результаты по всему портфелю, при этом общие продажи [наших] новых иммунологических активов за квартал составили более 1 млрд», — прокомментировал генеральный директор компании Ричард Гонсалес, добавив, что интеграция Allergan продолжается.

Продажи одного из основных препаратов компании Humira (адалимумаба), селективного иммунодепрессанта, выросли почти на 5% до $5,1 млрд по всему миру, несмотря на регистрацию его биоаналогов.

Ранее сообщалось, что новые данные по результатам исследования CLL14 показали, что фиксированный курс комбинированной терапии препаратом «Венклекста» компании AbbVie с обинутузумабом демонстрирует стабильное поддержание выживаемости без прогрессирования у пациентов с хроническим лимфолейкозом через три года последующего наблюдения после завершения терапии.

gxpnews