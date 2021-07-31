Глава «Вектора» назвал возможные сроки регистрации вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

Минздрав может зарегистрировать «ЭпиВакКорону-Н» — вторую вакцину центра «Вектор» в августе. Документы в Минздрав отправили еще в конце июня.

Пятая вакцина для профилактики COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» может быть зарегистрирована в августе. Об этом сообщил гендиректор центра «Вектор», разработчика вакцины, Ринат Максютов, передает корреспондент «ФВ».

«Сегодня промежуточный этап двукратной схемы применения этой вакцины завершен. Пакет документов передан в Минздрав. Мы рассчитываем, что в августе вакцина «ЭпиВакКорона-Н» будет зарегистрирована для применения в РФ», — сказал Максютов.

Он уточнил, что все изменения, которые были внесены в первоначальный вариант вакцины — «ЭпиВакКорону», были необходимы для масштабирования производства препарата на всех площадках. «Это и научный центр «Вектор», и «Вектор-БиАльгам», и с сегодняшнего дня — компания «Герофарм», — сказал Максютов.

«Вектор» подал документы в Минздрав на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н» в конце июня. Новый иммунобиологический препарат разработан с использованием пептидных антигенов. Эта технология использована и в первой вакцине «Вектора» против коронавирусной инфекции. Новый препарат так же разработан в виде суспензии для внутримышечного введения.

Маргарита Грошева

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