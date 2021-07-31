«Вектор» планирует предоставить результаты пострегистрационных КИ «ЭпиВакКороны» осенью

Разработчик вакцины «ЭпиВакКорона» планирует предоставить результаты пострегистрационных клинических исследований препарата осенью. Об этом заявил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов на пресс-конференции, посвященной запуску производства вакцины на площадке компании «Герофарм», передает корреспондент «ФВ».

«Результаты пострегистрационных клинических исследований мы рассчитываем опубликовать в самое ближайшее время, когда будут собраны необходимые результаты. Я думаю, в начале осени мы будем готовы направить статью в журнал», — сказал Максютов.

По его словам, центр «Вектор» с октября 2020 года, когда была зарегистрирована вакцина, продолжает собирать данные об эффективности препарата.

«Мы как разработчик и Минздрав РФ контролируем каждого добровольца в рамках пострегистрационных клинических исследований, в формате гражданского применения собираются все данные по безопасности и эффективности препаратов. Вакцина еще раз подтвердила высочайший уровень безопасности. Заболеваемость среди вакцинируемых составила чуть более 0,5%. Это та эффективность против актуальных сегодня штаммов, которую продемонстрировала вакцина «ЭпиВакКорона», — отметил Максютов.

Он подчеркнул, что среди 1 млн вакцинированных, которые завершили полный цикл вакцинации, по данным Минздрава, заболело всего чуть более 0,5% привитых. «То есть среди 200 человек заболевает всего 1 человек», — пояснил глава «Вектора».

В начале недели инициативная группа граждан направила открытое письмо в Минздрав России, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, в центр «Вектор» и президенту Владимиру Путину. В письме за подписью главы инициативной группы Андрея Криницкого говорится, что «продолжение вакцинации населения данной вакциной без учета ее подтвержденной эффективности <…> может создать угрозу жизни и здоровью граждан». Группа просит ведомства и главу государства ускорить публикацию промежуточных данных по III фазе испытаний вакцины «ЭпиВакКорона».

Фото: Маргарита Грошева

Маргарита Грошева

Григорий Дубов

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