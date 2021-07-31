Отечественная компания выпустила оригинальный препарат для лечения и профилактики кандидоза

Фармацевтическая компания ОАО «Авексима» информирует о коммерческой доступности препарата «Гепон»®.

Препарата «Гепон»® — оригинальный пептидный препарат для лечения и профилактики урогенитального кандидоза слизистых оболочек и кожи в форме лиофилизата для приготовления раствора для местного и наружного применения. Лекарственное средство применятся также в комбинированной терапии с противогрибковыми препаратами и в качестве профилактики грибковых инфекций слизистых оболочек и кожи [1].

Урогенитальный кандидоз часто протекает в хронической рецидивирующей форме. В настоящее время противогрибковые препараты являются основной группой для терапии этого заболевания. Они эффективны в качестве этиотропной терапии кандидоза, но не предотвращают рецидивов [2].

Препарат «Гепон»® — способствует нормализации местного иммунитета влагалища, повышает сопротивляемость к грибковой инфекции и тем самим снижает риск рецидивов кандидоза.

Препарат «Гепон»® комплементарно дополняет стандартную антимикотическую терапию и может способствовать повышению ее клинической и этиологической эффективности при рецидивирующих кандидозах слизистых оболочек и кожи [3]. Назначение препарата «Гепон»® не требует определения чувствительности к нему гриба Candida [3].

Многочисленные исследования продемонстрировали снижение числа рецидивов кандидоза и удлинение безрецидивного периода до 1,5 лет у пациенток, получавших препарат «Гепон»® [6], а также его эффективность и хорошую переносимость в различных областях медицины [3].

Противогрибковые средства действуют на источник инфекции и не корректируют клинические симптомы заболевания. А у препарата «Гепон»® выражен противовоспалительный эффект. В исследовании через 2 дня после применения препарата «Гепон»® в качестве монотерапии у 83%–90% пациентов с кандидозом отсутствовали симптомы воспаления слизистой оболочки влагалища и кожи (краснота, отечность, болезненность и зуд) [4,5]. А также способствовало коррекции симптома сухости слизистых оболочек [4].

Препарат «Гепон»®повышает активность клеток, являющихся ключевыми звеньями защиты от грибов, усиливает их устойчивость в отношении кандидозной инфекций, стимулирует продукцию защитных антител, обеспечивающих противогрибковую защиту [3].

Препарат «Гепон»® производится в Москве на предприятии «ИММАФАРМА». Владельцем регистрационного удостоверения препарата «Гепон»® является ОАО «Авексима».

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