«Герофарм» запустил полный цикл производства вакцины «ЭпиВакКорона»

После запуска производства «ЭпиВакКороны» на площадке «Герофарм» планируется производить начиная с осени до 5 млн доз вакцины в месяц.

Компания «Герофарм» запустила сегодня производство полного цикла вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Торжественное мероприятие по этому поводу прошло на площадке «Герофарм» в в Московской области (р.п. Оболенск), передает корреспондент «ФВ».

В церемонии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, генеральный директор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов, генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов, а также представители Минздрава России.

Ринат Максютов сказал на пресс-конференции, посвященной запуску, что в этом году произведено более 4 млн доз вакцины.

«После запуска площадки «Герофарма» планируется производить начиная с осени до 5 млн доз в месяц», — отметил глава «Вектора».

В конце прошлого года «Герофарм» начал производство только одного из компонентов вакцины — белка-носителя.

Максютов также сообщил, что в августе ожидается регистрация новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н». В конце июня Минздрав начал регистрацию этой вакцины. Она будет вводиться трехкратно.

В Москве вакцинация «ЭпиВакКороной» остановилась в начале июля из-за того, что препарат закончился в московских пунктах вакцинации. Новая партия вакцины поступила в регионы России 20 июля в объеме в 720 тыс. доз. В столицу, в частности, поступили 40,4 тыс. доз.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что производители «ЭпиВакКороны» должны поставить 9,4 млн доз до 20 декабря.

Фото: Маргарита Грошева

Маргарита Грошева

pharmvestnik