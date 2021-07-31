Китайская CanSino опробует комбинацию своей вакцины со «Спутником V»

CanSino проведет клинические испытания комбинаций своей вакцины и «Спутника V». По словам представителя компании, это поможет справиться с дефицитом второй дозы российской вакцины, с которым столкнулись многие страны мира.

Компания CanSino Biologics уже в следующем месяце может начать клинические испытания с использованием российской вакцины «Спутник V», за которой последует прививка китайской вакциной от COVID-19, пишет Reuters.

Комбинация двух вакцин может помочь решить глобальную нехватку «Спутника V», который основан на той же технологии, что и продукт китайской компании, рассказал Reuters старший вице-президент CanSino Пьер Моргон.

«[Комбинированное использование вакцин] — это то, о чем просили несколько стран, поскольку у россиян возникли трудности с поставкой второй дозы в достаточных количествах», — сказал он.

Моргон ожидает, что испытания начнутся примерно в августе-сентябре этого года. Он отказался сообщить, где они будут проводиться, поскольку информация об этом еще не обнародована. Тем не менее он отметил, что испытания пройдут не в Китае и не в России.

И «Спутник V» и вакцина CanSino — это вирусные векторные вакцины, которые используют аденовирус в качестве вектора для переноса генетической информации коронавируса в человеческий организм. Первый компонент «Спутника V» основан на аденовирусе типа 26, а второй компонент, как и вакцина CanSinoBIO, содержат аденовирус типа 5.

По словам Моргона, исследование, которое будет изучать безопасность комбинированных доз и способность вызывать иммунный ответ у взрослых, получило одобрение местных властей и ожидает одобрения этического комитета.

Ранее «ФВ» сообщал, что AstraZeneca и Центр им. Гамалеи получили разрешение российского регулятора на исследование возможности совместного применения своих вакцин для профилактики коронавирусной инфекции. Исследоваться будет комбинация вакцины AstraZeneca AZD1222 и «Спутника Лайт».

Дизайн российского исследования предполагает участие 150 здоровых добровольцев, которым вначале введут первый компонент англо-шведской вакцины, а затем — дозу «Спутника Лайт». Подвести итоги наблюдений планируется в начале марта 2022 года.

Николай Соколов

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