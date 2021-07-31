В Азербайджане подвели итоги исследования комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт»

Предварительные итоги исследования комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» подведены в Азербайджане. У добровольцев не обнаружено серьезных побочных явлений, а также не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19 после вакцинирования.

30 июля получены предварительные результаты по безопасности клинического исследования комбинированного применения вакцины компании AstraZeneca (разработана совместно с Оксфордским университетом) и первого компонента вакцины «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт»), проводимого на территории Республики Азербайджан на предприятии «Р-Фарм». Об этом сообщается в пресс-релизе российского фармпроизводителя.

В декабре 2020 года Центр имени Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций, группа компаний «Р-Фарм» и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины против коронавируса.

Клиническое исследование по оценке безопасности и иммуногенности комбинации вакцин стартовало в феврале 2021 года. На территории Азербайджана вакцинированы 50 добровольцев, набор в клиническое исследование продолжается. У добровольцев не обнаружено серьезных побочных явлений, а также не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19 после вакцинирования.

Совместное клиническое исследование вакцин проходит в рамках глобальной программы сразу в нескольких странах. Первые результаты получены в Азербайджане, проходит вакцинация добровольцев в Объединенных Арабских Эмиратах, в Беларуси недавно получено одобрение национального регуляторав на проведение исследований.

27 июля сообщалось, что Минздрав России одобрил проведение клинического исследования безопасности и иммуногенности комбинации вакцин от AstraZeneca и Центра им. Гамалеи. 1–2 фаза исследований пройдет на базе пяти клинических центров с участием 150 добровольцев.

Елена Сидорова

pharmvestnik