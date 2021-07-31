Минздрав разработал индикативные показатели для госконтроля при обращении лекарств

Минздрав предлагает учитывать 28 показателей при госконтроле в сфере обращения лекарств. Они формируются с учетом риск-ориентированного подхода к надзору в этой сфере.
Минздрав разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект приказа «Об утверждении Индикативных показателей для федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств».
Документ содержит 28 показателей, которые формируются с учетом риск-ориентированного подхода при госконтроле обращения лекарств:
1) количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих подконтрольную деятельность;
2) количество проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
3) количество проведенных внеплановых проверок;
4) количество проверок, проведенных Росздравнадзором;
5) количество совместных проверок (проведение контрольно-надзорного мероприятия совместно с другими ведомствами, контрольно-надзорными органами);
6) количество направленных заявлений о согласовании с Прокуратурой РФ проведения внеплановой выездной проверки;
7) количество полученных отказов от Прокуратуры РФ в согласовании проведения внеплановой выездной проверки;
8) количество проверок, результаты которых были признаны недействительными;
9) количество проверенных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в ходе проверки которых выявлены нарушения;
10) общее количество проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, всего, из них внеплановых проверок;
11) количество экспертных организаций, привлеченных к мероприятиям по контролю;
12) количество мероприятий по контролю с участием экспертных организаций;
13) количество, проведенных исследований, испытаний отобранных образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды;
14) количество выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований;
15) количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений;
16) количество исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений;
17) количество предписаний, неисполненных после истечения срока предписаний;
18)количество проверок, по итогам которых наложены административные наказания;
19) количество составленных протоколов об административном правонарушении;
20) общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок ;
21) общая сумма наложенных административных штрафов;
22) общая сумма взысканных штрафов;
23) количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных Росздравнадзором;
24) Количество представлений Прокуратуры РФ, внесенных в качестве мер прокурорского реагирования по материалам проверок Росздравнадзора;
25) количество представлений Прокуратуры РФ, вынесенных в качестве мер прокурорского реагирования по итогам проверок, к участию в которых привлекались сотрудники территориального органа Росздравнадзора.
26) количество направленных материалов по результатам деятельности;
27) количество судебных заседаниях (слушаний);
28) количество решений, принятых судебными органами, об отмене результатов контрольных (надзорных) мероприятий.
Индикативные показатели используются при подготовке ежегодного доклада о госнадзоре в сфере обращения лекарств.
Елена Сидорова
pharmvestnik