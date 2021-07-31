В Азербайджане подвели итоги исследования комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» FDA одобрило первый взаимозаменяемый биоаналог инсулина Semglee » Минздрав разработал индикативные показатели для госконтроля при обращении лекарств Минздрав предлагает учитывать 28 показателей при госконтроле в сфере обращения лекарств. Они формируются с учетом риск-ориентированного подхода к надзору в этой сфере. Минздрав разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект приказа «Об утверждении Индикативных показателей для федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств». Документ содержит 28 показателей, которые формируются с учетом риск-ориентированного подхода при госконтроле обращения лекарств: 1) количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих подконтрольную деятельность; 2) количество проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 3) количество проведенных внеплановых проверок; 4) количество проверок, проведенных Росздравнадзором; 5) количество совместных проверок (проведение контрольно-надзорного мероприятия совместно с другими ведомствами, контрольно-надзорными органами); 6) количество направленных заявлений о согласовании с Прокуратурой РФ проведения внеплановой выездной проверки; 7) количество полученных отказов от Прокуратуры РФ в согласовании проведения внеплановой выездной проверки; 8) количество проверок, результаты которых были признаны недействительными; 9) количество проверенных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в ходе проверки которых выявлены нарушения; 10) общее количество проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, всего, из них внеплановых проверок; 11) количество экспертных организаций, привлеченных к мероприятиям по контролю; 12) количество мероприятий по контролю с участием экспертных организаций; 13) количество, проведенных исследований, испытаний отобранных образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды; 14) количество выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований; 15) количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений; 16) количество исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений; 17) количество предписаний, неисполненных после истечения срока предписаний; 18)количество проверок, по итогам которых наложены административные наказания; 19) количество составленных протоколов об административном правонарушении; 20) общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок ; 21) общая сумма наложенных административных штрафов; 22) общая сумма взысканных штрафов; 23) количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных Росздравнадзором; 24) Количество представлений Прокуратуры РФ, внесенных в качестве мер прокурорского реагирования по материалам проверок Росздравнадзора; 25) количество представлений Прокуратуры РФ, вынесенных в качестве мер прокурорского реагирования по итогам проверок, к участию в которых привлекались сотрудники территориального органа Росздравнадзора. 26) количество направленных материалов по результатам деятельности; 27) количество судебных заседаниях (слушаний); 28) количество решений, принятых судебными органами, об отмене результатов контрольных (надзорных) мероприятий. Индикативные показатели используются при подготовке ежегодного доклада о госнадзоре в сфере обращения лекарств. Елена Сидорова

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