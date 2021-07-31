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Минздрав разработал индикативные показатели для госконтроля при обращении лекарств

Минздрав предлагает учитывать 28 показателей при госконтроле в сфере обращения лекарств. Они формируются с учетом риск-ориентированного подхода к надзору в этой сфере.

Минздрав разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект приказа «Об утверждении Индикативных показателей для федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств».

Документ содержит 28 показателей, которые формируются с учетом риск-ориентированного подхода при госконтроле обращения лекарств:

1) количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих подконтрольную деятельность;

2) количество проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

3) количество проведенных внеплановых проверок;

4) количество проверок, проведенных Росздравнадзором;

5) количество совместных проверок (проведение контрольно-надзорного мероприятия совместно с другими ведомствами, контрольно-надзорными органами);

6) количество направленных заявлений о согласовании с Прокуратурой РФ проведения внеплановой выездной проверки;

7) количество полученных отказов от Прокуратуры РФ в согласовании проведения внеплановой выездной проверки;

8) количество проверок, результаты которых были признаны недействительными;

9) количество проверенных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в ходе проверки которых выявлены нарушения;

10) общее количество проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, всего, из них внеплановых проверок;

11) количество экспертных организаций, привлеченных к мероприятиям по контролю;

12) количество мероприятий по контролю с участием экспертных организаций;

13) количество, проведенных исследований, испытаний отобранных образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды;

14) количество выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований;

15) количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений;

16) количество исполненных предписаний об устранении выявленных нарушений;

17) количество предписаний, неисполненных после истечения срока предписаний;

18)количество проверок, по итогам которых наложены административные наказания;

19) количество составленных протоколов об административном правонарушении;

20) общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок ;

21) общая сумма наложенных административных штрафов;

22) общая сумма взысканных штрафов;

23) количество дел об административных правонарушениях, рассмотренных Росздравнадзором;

24) Количество представлений Прокуратуры РФ, внесенных в качестве мер прокурорского реагирования по материалам проверок Росздравнадзора;

25) количество представлений Прокуратуры РФ, вынесенных в качестве мер прокурорского реагирования по итогам проверок, к участию в которых привлекались сотрудники территориального органа Росздравнадзора.

26) количество направленных материалов по результатам деятельности;

27) количество судебных заседаниях (слушаний);

28) количество решений, принятых судебными органами, об отмене результатов контрольных (надзорных) мероприятий.

Индикативные показатели используются при подготовке ежегодного доклада о госнадзоре в сфере обращения лекарств.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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30 июля, 2021 | Просмотров: 37