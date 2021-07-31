Минздрав в течение года создаст дорожную карту по совершенствованию системы лекобеспечения

Рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» обсудила проект приказа Минздрава, который вносит изменения в правила отпуска лекарств. Эксперты предлагали кардинально сократить максимальный срок отсроченного обслуживания льготных рецептов. В итоге изменения в этой части коснутся только рецептов, выписанных по решению врачебной комиссии. Одобренные поправки будут действовать год, по истечении которого Минздрав должен будет представить дорожную карту по совершенствованию системы лекобеспечения.

Минздрав России в течение года должен разработать дорожную карту по выстраиванию системы лекарственного обеспечения. Такое решение принято на заседании рабочей группы в сфере здравоохранения по реализации механизма «регуляторной гильотины», сообщил президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на заседании рассматривался вопрос об утверждении порядка отпуска лекарств. В частности, обсуждали пункт, согласно которому пациент должен получить препарат по льготному рецепту в срок от 2 до 15 дней (отсроченное обслуживание).

Член попечительского совета фонда «Круг добра», президент благотворительной организации «Хантер-синдром» Снежана Митина, которая также участвовала в заседании рабочей группы, заявила, что общественные организации еще до обсуждения проекта приказа предлагали сократить период отсроченного обслуживания всех льготных рецептов до трех рабочих дней.

Однако, согласно итоговой редакции проекта приказа Минздрава, который вносит поправки в правила отпуска лекарств, изменения коснутся только рецептов на препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии («ФВ» ознакомился с документом). Срок их обслуживания будет сокращен с 15 до 10 рабочих дней.

Одобренные рабочей группой изменения будут действовать в течение года, после чего Минздрав должен будет представить дорожную карту по совершенствованию лекобеспечения, уточнил Саверский.

«Рабочая группа проголосовала за то, чтобы дать Минздраву год на создание дорожной карты выстраивания системы лекарственного обеспечения, приняв спорные сроки порядка всего лишь на один год. То есть через год они должны быть пересмотрены с вероятностью жестких решений», — пишет Саверский.

Он согласился со словами президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля, который заявил, что «невозможно лечить людей, когда лекарства, даже экстренные, появляются через 2 дня». По мнению экспертов, вся система требует изменений.

«С момента возникновения у человека болезни, а тем более постановки диагноза и выписки рецепта включается конституционное право гражданина на помощь, включая лекарства по стандартам и клинрекам [клиническим рекомендациям]. Это значит, что в обсуждаемой норме порядок противоречит Конституции РФ, потому что человек не может получить в течение указанных в порядке сроков необходимую помощь», — пояснил Саверский.

По его мнению, необходимо создать систему обеспечения на основании информации о средней потребности населения в препаратах в регионах за последние пять лет и о закупках лекарств согласно ожидаемой потребности. «Таким образом, речь идет о создании системы планирования в сфере ЛО. Вряд ли ее можно создать без закона о лекарственном обеспечении», — говорит Саверский.

Он напомнил, что в 2010 году Минздрав принял Стратегию лекарственного обеспечения, но она не была реализована. «Документ был неплохой, но в нем не было механизма планирования, альтернатив которому я не вижу», — добавил Саверский.

Маргарита Грошева

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