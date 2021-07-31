Takeda сохранила прогноз по выручке на 2021 финансовый год

Выручка японской компании Takeda в I квартале 2021 финансового года (закончившемся 30 июня) выросла на 18% до 949,6 млрд иен ($8,7 млрд), сообщает фармпроизводитель. Чистая прибыль увеличилась на 142% до 200,4 млрд иен ($1,8 млрд) в годовом выражении.

Объем продаж фармпродукции для гастроэнтерологии вырос на 13% до 210,5 млрд иен, продажи препаратов для лечения редких заболеваний продемонстрировали рост на 0,3% до 155,5 млрд иен. Продажи гематологических лекарств увеличились на 6% до 72,2 млрд иен.

Основываясь на положительных результатах за I квартал, компания подтвердила прогноз на 2021 финансовый год. Takeda ожидает роста годовой выручки до 3,4 трлн иен ($31,3 млрд), прибыль в размере 250 млрд иен ($2,3 млрд).

«В течение последних двух лет мы сосредоточились на ускорении роста и инвестировании в НИОКР, чтобы подпитывать наши инновационные разработки. Результаты Takeda за I квартал демонстрируют неизменную силу наших 14 глобальных брендов, и, учитывая динамику развития бизнеса с этого сильного начала до результатов за год, мы продолжаем следовать нашим планам», — отметил финансовый директор компании Коста Сарукос.

Ранее издание Fierce Pharma, ссылаясь на Pacific Coast Business Times, сообщало, что Takeda инвестирует $126 млн в свое предприятие в городе Thousand Oaks (штат Калифорния, США) для увеличения производства и поддержки новой продуктовой линейки.

gxpnews