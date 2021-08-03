STADA объявила о запуске пилотного проекта «Забота с кешбэк»

Фармацевтическая компания STADA запустила инновационный для фарминдустрии пилотный проект под названием «Забота с кешбэк» на покупку лекарственных препаратов и БАД. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С 1 по 30 августа кешбэк смогут получить клиенты ряда банков, в том числе таких как Тинькофф Банк, Новикомбанк, Эс-Би-Ай Банк, Скрепка и Yepy.

В качестве партнера пилотного проекта выступила компания CASHOFF, разработавшая сервис LOEE. Этот сервис зарекомендовал свою эффективность в области FMCG.

В кешбэк-акции принимают участие более 20 лекарственных средств и БАД из двух аптечек STADA: «Для отличного путешествия» и «Для дома».

«Надеюсь на успешность запуска пилотного проекта и на то, что многие россияне смогут воспользоваться интересным предложением от STADA: пополнить свои аптечки качественными лекарственными препаратами, которые актуальны для летнего и осеннего сезонов, получив привилегии и приятные бонусы», – прокомментировала вице-президент по безрецептурным препаратам STADA в России Оксана Позднякова.

Если потребитель будет соблюдать правила начисления кешбэка, то сможет вернуть 150 рублей с покупки от тысячи рублей из набора «Для отличного путешествия» и 600 рублей с покупки от трех тысяч рублей из набора «Для дома». Начисление кешбэка производится в течение 24 часов.

Полный перечень участвующих в акции препаратов, а также подробный механизм и условия получения кешбэка доступны на официальном сайте stada.ru.

STADA и Sanofi, как стало известно ранее, заключили соглашение о дистрибьюции безрецептурных препаратов в Европе.

gxpnews