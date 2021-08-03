Gilead столкнулась с падением выручки во II квартале этого года

Выручка Gilead упала с 6,42 млрд долл. в I квартале этого года до 6,22 долл. во II квартале, об этом говорится в квартальном отчете компании. Издание FiercePharma отмечает, что продажи препарата против COVID-19 «Веклури» (ремдесивир) падают, но продажи других препаратов начинают восстанавливаться после пандемии.

Так, продажи «Веклури» снизились до 829 млн долл. за квартал, по сравнению с 1,5 млрд долл. в I квартале этого года и 1,9 млрд долл. в последнем квартале 2020 года.

Между тем продажи одного из основных препаратов Gilead «Биктарви», который направлен на лечение ВИЧ, составили 1,99 млрд долл., что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и больше по сравнению с 1,82 млрд долл. в I квартале.

Общий объем продаж продукции компании по борьбе с ВИЧ составил 3,94 млрд долл., что на 2% меньше, чем во II квартале прошлого года, но больше, чем в I квартале (3,65 млрд долл.).

Препараты Gilead для лечения гепатита С во втором квартале продемонстрировали более значительный рост, показав продажи на 549 млн долл., что на 23% больше, чем во II квартале прошлого года, и на 8% больше, чем в I квартале.

Двумя другими положительными моментами стали успех нового препарата от рака груди Trodelvy, продажи которого составили 89 млн долл., и нового препарата CAR-T терапии Tecartus, который принес 41 млн долл. дохода. Эти методы лечения являются ключом к будущему Gilead, поскольку они могут помочь уменьшить зависимость компании от продаж «Биктарви».

«Мы начинаем видеть положительное влияние нашей стратегии, которую мы внедрили в начале прошлого года, — сказал генеральный директор Gilead Дэниел О’Дей. — Бизнес диверсифицируется по разным методам лечения».

Николай Соколов

pharmvestnik