Главы Moderna и BioNTech попали в TOP богатейших людей мира от Bloomberg

Главы компаний BioNTech и Moderna попали в список самых богатых людей мира, составленный Bloomberg. Кроме того, в рейтинг попали китайские предприниматели в области здравоохранения.

Глава BioNTech Угур Шахин и глава Moderna Стефан Бансель попали в список самых богатых людей планеты, составленный Bloomberg. Глава немецкой компании занял 149 место с состоянием, которое оценивается в 14 млрд долл. Издание указывает, что BioNTech заработала 483 млн евро (550 млн долл.) в 2020 году.

Глава Moderna Стефан Бансель занял 223 место, его состояние оценивается в 10,9 млрд долл. В 2020 году его компания заработала 803 млн долл.

Из сферы здравоохранения самые высокие места в списке (65 и 66) занимают немцы Андреас и Томас Штрунгманны. Однако свою фармацевтическую компанию Hexal они продали еще в 2005 году и сейчас занимаются инвестициями. Состояние братьев составляет 24,5 млрд долл.

В первой сотне также находится Томас Фрист (65 место и 22,2 млрд долл.), сооснователь и один из главных держателей акций HCA Healthcare, которая управляет 185 больницами в США. В год эти клиники принимают более 32 млн пациентов, и HCA Healthcare принесла в 2020 году 51,5 млрд долл.

На 83 месте находится сингапурец Ли Ситинг, глава Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics, производящей медицинское оборудование. Его состояние — 21,5 млрд долл. На 90 месте — Чен Банг, глава Aier Eye Hospital Group, которая управляет более чем 500 больницами по всему Китаю, а также присутствует на американском и европейском рынках. Его состояние – 21,2 млрд долл.

На 103 месте находится глава первой в этом списке именно фармацевтической компании. Это китаец Цзян Рэншэн, руководитель Chongqing Zhifei Biological Products. Она занимается производством вакцин от туберкулеза и менингита.

Главы BioNTech и Moderna также возглавили список фармацевтов-миллиардеров Forbes 2020 года.

Николай Соколов

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