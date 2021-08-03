ФАС согласовала цену на новую фасовку вакцины «КовиВак»

Федеральная антимонопольная служба согласовала цену на упаковку вакцин против COVID-19 «КовиВак». Суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза, 5 доз (2,5 мл ) — флаконы (10) — пачки картонные, в размере 21 650 руб. Об этом говорится в сообщении ФАС.

В июле ФАС согласовала и установила цены на упаковки вакцин против коронавируса «Спутник Лайт» и «Спутник V». Стоимость упаковки в 50 доз «Спутника Лайт» составит чуть больше 17 тыс. руб., упаковки в 100 доз «Спутника V» — более 43,3 тыс. руб.

Стоимость одной дозы вакцины «ЭпиВакКорона» составляет 842,02 руб., «КовиВак» — 866 руб., «Спутник V» — 1942 руб. за дозу, «Спутник Лайт» — 342,36 руб. без НДС.

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