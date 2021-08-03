Маркировка даст возможность оценить объемы контрафакта на рынке антисептиков

Старт пилотного проекта по маркировке антисептиков в России с 1 августа 2021 года даст возможность оценить объемы контрафакта на рынке антисептиков, заявили в Минпромторге.

«Внедрение маркировки антисептических средств обусловлено в первую очередь ростом незаконного оборота в этой категории на фоне пандемии коронавируса, — отметил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов. — Благодаря маркировке у нас появится возможность оценить реальные объемы рынка и выявить недобросовестных производителей, которые под видом антисептиков продают неизвестно что».

Эксперимент по маркировке антисептиков и парфюмерно-косметической продукции с антимикробным действием пройдет в России с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года. Решение об участии в пилотном проекте, по данным оператора системы маркировки — Центра развития перспективных технологий, уже приняли 35 компаний, работающих под разными брендами, в том числе Dettol, Septolit, Avon, Faberlic и Mary Kay. По мнению Евтухова, 13 месяцев эксперимента более чем достаточно, чтобы бизнес протестировал все процессы, нашел технические решения, подходящие каждой конкретной линии, и подготовился к введению обязательных требований.

Он отметил, что бизнес сам заинтересован в маркировке, как способе «обеления» рынка и защиты потребителей. «Именно представители отрасли выступали с инициативой распространить маркировку, и мы их поддержали», — заключил заместитель министра.

Материал партнера: ЦРПТ

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