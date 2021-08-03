«Ригла» удостоена премии «Зеленый Крест» в номинации «Аптечная сеть года»

Компания «Ригла» (ГК «Протек») удостоена премии «Зеленый Крест» в номинации «Аптечная сеть года». Церемония награждения состоялась 27 июля в Санкт-Петербурге в рамках III Аптечной конференции «Зеленый Крест».

Конкурс представлен 16 основными номинациями в пяти категориях: «Аптечная сеть», «IT-решения», «Персона года», «Компания года», «Бренд года».

«Аптечная сеть года» — одна из двух главных номинаций премии.

Победитель премии определен двухэтапным голосованием экспертов (более 1200 руководителей аптечных сетей, фармацевтических компаний и дистрибьюторов) и онлайн-голосованием аптечного сообщества, фармацевтов и провизоров в социальной сети Instagram и мессенджере Telegram.

В двух этапах голосования участвовало более 32 тыс. фармацевтов и провизоров.

«Победа в номинации «Аптечная сеть года» премии «Зеленый Крест» — свидетельство высокой оценки наших достижений и эффективности стратегии развития «Риглы» со стороны профессионального сообщества, — отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. — И это особенно ценно, ведь в голосовании принимали участие самые разные его представители — от руководителей компаний до рядовых сотрудников, в том числе провизоров и фармацевтов. Премия «Зеленый Крест» — общая заслуга многотысячного коллектива аптечной сети «Ригла» и стимул для дальнейшего развития как компании в целом, так и каждого отдельно взятого специалиста».

Материал партнера: «Протек»

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