FDA одобрило использование моноклональных антител Regeneron для профилактики COVID-19

FDA одобрило применение моноклональных антител Regeneron в качестве профилактики лечения COVID-19. Терапию можно будет давать людям, которые подвергаются высокому риску контакта с инфицированными, например, в домах престарелых и тюрьмах.

Американский медицинский регулятор расширил разрешение на экстренное использование антител против COVID-19 от Regeneron Pharmaceuticals, пишет Reuters. Теперь препарат можно использовать в качестве профилактики заболевания у некоторых категорий людей.

Regeneron заявила, что новое разрешение позволяет применять терапию к людям, контактировавшим с инфицированными, а также к тем, кто подвергается высокому риску контакта с инфицированным человеком, к примеру, в домах престарелых или тюрьмах.

Компания считает, что это поможет удовлетворить потребности людей с ослабленным иммунитетом. В том числе тех, кто принимает иммунодепрессанты и чьи антитела могут не дать адекватного ответа на вакцинацию COVID-19.

FDA одобрило препарат REGN-COV2 для лечения пациентов с легкой и средней формой COVID-19 в ноябре 2020 года. Пациенты должны иметь массу тела не менее 40 кг и быть старше 12 лет.

В июне 2020 года «ФВ» сообщал, что моноклональные антитела от Regeneron показали способность снижать смертность у госпитализированных серонегативных пациентов.

Было обнаружено, что у таких пациентов терапия антителами Regeneron снизила смертность на 20%. По словам исследователей, в результате на каждые 100 серонегативных (у которых не выработался ответ антител) пациентов приходится на шесть смертей меньше. Из принимавших терапию умерли 24% пациентов по сравнению с 30% в группе принимавших плацебо.

В феврале этого года эффективность препарата подтверждало EMA. Предварительные результаты исследования комбинации антител, опубликованные в The New England Journal of Medicine, и изучения данных о ее качестве показали, что REGN-COV2 способствовал снижению вирусной нагрузки (количество вируса в крови) в организме и уменьшению количества визитов к врачам в связи с заражением коронавирусом.

Николай Соколов

pharmvestnik