«Р-Фарм» и «Биокад» будут конкурировать с Roche за госзакупки дженериков на основе бевацизумаба

Российские фармпроизводители «Р-Фарм» и «Биокад» стали конкурировать за право увеличить свою долю в госзакупках дженериков на основе бевацизумаба — одного из наиболее затратных, но востребованных лекарств для лечения рака, пишет «Коммерсантъ». Бевацизумаб входит в список самых распространенных лекарств при терапии различных видов рака. Бевацизумаб в России представлен только оригинальными «Авастином» швейцарской компании Roche (его упаковывает «Р-Фарм») и дженериком «Авегра» от «Биокада».

По данным AlphaRM, объем госзакупок бевацизумаба в 2020 году составил 9,4 млрд руб. из них «Биокад» поставил препарат на сумму 7,9 млрд руб.

«Р-Фарм» 22 июля зарегистрировала в России дженерик на основе бевацизумаба под брендом «Версаво», указано в Госреестре лекарственных средств. Это продукт индийской компании Dr.Reddys, локализованный на мощностях «Р-Фарм» до стадии готовой лекарственной формы. В госреестре сведений о предельной зарегистрированной цене на препарат пока нет.

При этом «Биокад» зарегистрировал более низкую цену для своего дженерика. Она составляет 34,5 тыс. руб. за упаковку, что почти в два раза ниже стоимости оригинального «Авастина».

Теперь основная конкуренция на гостендерах по закупке дженериков этого препарата развернется между «Р-Фарм» и «Биокадом» , отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Он считает, что выход очередного дженерика несет риски ухода оригинального препарата с рынка, но пока он будет закупаться по отдельным тендерам или за счет собственных средств клиник в небольших объемах.

По его словам, низкие начальные цены аукционов на поставку бевацизумаба и некоторых других востребованных препаратов уже приводили к срывам поставок. «Такие тендеры были неинтересны поставщикам оригинальных лекарств, а производители дженериков, по-видимому, не справлялись с большим спросом», — поясняет он.

Если на российском рынке появились две компании, организовавшие производство препарата до стадии готовой лекарственной формы, то с тендеров по правилу «третий лишний» будет сниматься оригинальный «Авастин» швейцарской Roche, так как сейчас он локализован только в части упаковки, поясняет изданию эксперт госзакупок Алексей Федоров.

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