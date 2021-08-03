Минздрав предложил переиздать приказ о порядке назначения лекарств

Минздрав подготовил новую редакцию порядка назначения лекарств, форм рецептурных бланков и форм их оформления и учета. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать ‎до 1 сентября 2027 года.

Минздрав России разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект приказа «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения». Переиздание приказа обусловлено тем, что принят ряд документов, которыми вносятся поправки в порядок выписки лекарств, в том числе наркотических.

Так, представителю инкурабельных больных на завершающем этапе жизни не нужно получать доверенности на получение рецепта и на отпуск ему наркотических и психотропных лекарственных препаратов в связи ‎с невозможностью ее оформления. ‎В таком случае медицинский работник выдает лицу, осуществляющему уход ‎за больным, документ, подтверждающий инкурабельное состояние такого больного. Этот документ должен содержать сведения о лице, которое будет получать препараты по рецепту (фамилия, имя, отчество, вид, серия и (или) номер документа, удостоверяющего личность), он должен быть заверен подписью и печатью данного медицинского работника, а также печатью медицинской организации.

Ранее учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер говорила, что требование о предоставлении бумаги со сведениями об ухаживающем лице и о состоянии больного, заверенной печатью и подписью медработника, нарушает нормы о врачебной тайне. Также это создает дополнительную нагрузку на медиков, считает она.

Проектом приказа устанавливается возможность выписывать рецепты в форме электронного документа на русском языке. Это можно сделать после того, как руководство региона примет соответствующее решение.

При выписке пациента из медицинской организации при необходимости продолжения приема лекарств по решению руководителя медицинской организации ему оформляется рецепт на необходимые препараты, либо эти лекарства, в том числе наркотические и психотропные, выдаются пациенту или его законному представителю.

В приложениях к проекту приказа указано количество наркотических средств или психотропных веществ, которое может быть выписано в одном рецепте, а также образцы рецептов.

Ожидается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2021 г. и будет действовать ‎до 1 сентября 2027 г.

Елена Сидорова

pharmvestnik