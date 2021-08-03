В России запустили производство препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства

Венгерская фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» 26 июля на своем заводе в городе Егорьевск в Московской области начала производить препарат «Реагила» (карипразин), чтобы лечить шизофрению и биполярное расстройство, сообщили 2 августа в пресс-службе компании.

Трансфер полного цикла производства капсул препарата в четырех дозировках: 1,5 мг, 3 мг, 4,5 и 6 мг успешно завершился 1 июля 2021 года.

В августе этого года планируется поступление на склады дистрибьюторов первой коммерческой партии препарата «Реагила» 1,5 мг российского производства. Запустить производство препарата в дозировке 3 мг должны в ноябре, а в дозировках 4,5 и 6 мг – в начале 2022 года.

Карипразин зарегистрировали в Российской Федерации в 2019 году под торговым названием «Реагила» и изначально применяли у пациентов с шизофренией. Министерство здравоохранения России в июне расширило список показаний к применению для препарата. В обновленный список вошли такие состояния при биполярном расстройстве у взрослых, как маниакальный или смешанный эпизоды, а также биполярная депрессия.

Помимо стран Евросоюза, а также других стран Европы и СНГ купить препарат можно в Израиле, Таиланде, Малайзии и Сингапуре. Кроме того, он продается в ряде стран Ближнего Востока. Сейчас в США изучают возможность применения карипразина как дополнения к терапии антидепрессантами у взрослых с большим депрессивным расстройством.

gxpnews