Завод «Фармасинтез» в Иркутской области на 20% увеличит выпуск готовой продукции

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в рамках рабочего визита в Иркутскую область премьер-министра РФ Михаила Мишустина побывал на региональном заводе АО «Фармасинтез», сообщили в пресс-службе министерства.

Денис Мантуров посетил площадку предприятия, где производятся твердые, лиофилизированные и инъекционные лекарственные формы. У этой площадки одни из мощнейших в стране линии по производству лиофильных препаратов. Главе Минпромторга также показали, как изготавливают препараты против COVID-19, в том числе «Ремдеформ» (МНН Ремдесивир). В ходе экскурсии он заявил о стремительном росте производственных мощностей компании.

«Пандемия коронавируса указала нам на важность наличия собственного производства фармацевтических субстанций по основным позициям, необходимых людям ежедневно. Нужно наращивать выпуск качественных и эффективных лекарств для лечения коронавирусной инфекции, туберкулеза, сахарного диабета, гепатита и других серьезных заболеваний. «Фармсинтез» обладает всеми возможностями для этого. Компания в кратчайшие сроки смогла организовать в Иркутском филиале производство «противоковидных» препаратов – Ремдесивира и Фавипиравира. Им снабжаются все российские медорганизации», – отметил Денис Мантуров.

По словам вице-президента по производству АО «Фармсинтез» Ольги Галкиной, за счет ввода в эксплуатацию цеха №5 на 20% в 2021 году будет увеличен выпуск готовой продукции на иркутском заводе, если сравнить с 2020 годом.

«В цехе установлено самое современное оборудование, с помощью которого возможно производство высококачественных лекарств и расширение линейки производимых препаратов на долгие годы вперед», – сказала Ольга Галкина.

«Фармасинтез» вошел в ТОП-10 производителей дженериков.

gxpnews