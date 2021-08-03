Правительство расширило льготное лекарственное обеспечение пациентов с ССЗ

Пациенты, страдающие от острых сердечно-сосудистых заболеваний, смогут получать бесплатные лекарства в течение двух лет с момента постановки на учет, а не один год, как сейчас. На это в бюджете заложено около 10 млрд рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление №1254, в соответствии с которым пациенты, страдающие от острых сердечно-сосудистых заболеваний, будут получать бесплатные лекарства в течение двух лет после постановки на диспансерное наблюдение, а не один год, как сейчас. Действие постановления распространяется на тех, кто встал на диспансерное наблюдение с 1 января 2021 года, сообщает портал правительства.

В перечень препаратов, полагающихся сердечникам, входит более 20 наименований, необходимых для полноценной лекарственной терапии. Всего же на эту меру поддержки в бюджете заложено около 10 млрд рублей. Принятое решение Михаил Мишустин анонсировал на совещании с вице-премьерами 2 августа.

«Принятое правительством решение должно помочь льготникам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не прерывать лечение. Сейчас на диспансерном наблюдении находятся более полумиллиона пациентов с такими заболеваниями. Многим из них, переболевшим коронавирусом, требуется дополнительное лечение и реабилитация, в том числе для профилактики возможных осложнений. Такую поддержку от государства больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать начиная с 1 января следующего года», — заявил Мишустин.

В июле «ФВ» писал, что Комитет Совета Федерации по социальной политике направил в Минздрав предложение расширить список сердечно-сосудистых заболеваний, при которых пациентам выдают бесплатные лекарства, и продлить срок их предоставления до трех лет.

В мае сообщалось, что Минздрав рассматривает расширение программы льготного лекарственного обеспечения пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые события, в части нозологий. Проект разрабатывается министерством вместе с главными внештатными специалистами. Предлагается предусмотреть в бюджете на 2022 год и плановый период до 2024-го субсидии субъектам Федерации на совершенствование диагностики, учета, лечения, реабилитации и диспансерного наблюдения таких пациентов.

С 2020 года в России реализуется программа по профилактике осложнений после острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием и катетерной абляции по поводу ССЗ. Пациенты, перенесшие перечисленные сердечно-сосудистые события, в течение года получают бесплатные лекарства в поликлинике. Речь идет о гражданах, которые не имеют права на льготное лекарственное обеспечение. Для программы приказом Минздрава создан перечень препаратов из 23 МНН.

Елена Сидорова

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