Pfizer и Moderna подняли цены на вакцины против COVID-19 в Европе

Компания Pfizer подняла цену на свою вакцину COVID-19 более чем на четверть, а Moderna более чем на 10%, пишет Financial Times. Более высокие цены указаны в последних контрактах на поставки, пишет издание.

Согласно новым соглашениям, с которыми ознакомилась FT, новая цена за дозу Pfizer составила 19,50 евро против 15,5 евро ранее. Сообщалось, что первоначальные поставки в Европу от Pfizer проходили по 12 евро за дозу.

Цена дозы Moderna составила 21,49 евро (25,50 долл.). По данным источников FT, по первой закупочной сделке цена составляла около 19 евро (22,60 долл.). Это ниже, чем ранее согласованные 24,02 евро (28,50 долл.), поскольку объем заказа вырос, рассказал изданию чиновник, близкий к переговорам.

Он отметил, что компании извлекли выгоду из своего рыночного положения и начали использовать «обычную фармацевтическую риторику». Она заключается в том, что «вакцины работают», и поэтому они становятся более дорогими.

Условия контрактов, заключенных в этом году на общую сумму до 2,1 млрд доз до 2023 года, были пересмотрены после того, как данные испытаний III фазы показали, что мРНК-вакцины двух компаний имели более высокие показатели эффективности, чем более дешевые вакцины, разработанные AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Согласно прогнозам, составленным для FT компанией Airfinity, разрыв между производителями мРНК-вакцин и их конкурентами сохраняется, а в следующем году увеличится еще больше. Компания прогнозирует, что продажи препарата Pfizer составят 47,1 млрд евро (56 млрд долл.), а Moderna — 25,2 млрд евро (30 млрд долл.), поскольку они доминируют на рынках стран с высокими доходами.

Продажи вакцины AstraZeneca, которая продается по себестоимости и является крупнейшей по объемам поставок в страны с низкими доходами, по прогнозам, вырастут до 12,6 млрд евро (15 млрд долл.) в следующем году.

Официальные лица заявляют, что Еврокомиссия и правительства стран-членов ЕС согласились заплатить более высокую цену, чтобы гарантировать поставки в страны блока, особенно в условиях распространения нового штамма «Дельта».

Николай Соколов

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