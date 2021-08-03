Антикоагулянты достигли максимального объема продаж в аптеках за последние три года

За первое полугодие 2021 года аптечные продажи лекарств выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили около 572 млрд руб., следует из совместного анализа «ФВ» и AlphaRM. В упаковках снижение рынка продолжается — –9%. В первом полугодии препараты из группы антикоагулянтов поднялись на две строчки вверх и заняли второе место по продажам в рознице.

Динамика рынка

В первые шесть месяцев 2021 года из аптек реализовали 2,5 млрд упаковок лекарств на сумму 572 млрд руб. Прирост продаж в рублях +9%, в упаковках –9% относительно аналогичного периода 2020 года. В первом полугодии препараты из группы антикоагулянтов поднялись с четвертого на второе место в рейтинге по продажам среди терапевтических групп. В пятерке лидирующих групп на розничном рынке у антикоагулянтов максимальные приросты как в рублях (+26%), так и в упаковках (+10%), относительно первого полугодия прошлого года.

Источник: AlphaRM

В первом полугодии текущего года тенденция роста рынка в рублях относительно аналогичных месяцев прошлого года сохраняется, кроме марта. В марте наблюдался спад на 9% по сравнению с мартом 2020 года. В натуральном выражении рынок относительно прошлого года падает на протяжении всего полугодия кроме июня. В июне зафиксирован небольшой рост в упаковках на 5%. В среднем стоимость препаратов в аптеках в исследуемый период повысилась на 20% — средняя цена составила 233 руб. за упаковку. В прошлом году это значение варьировалось в пределах 195 руб.

Источник: AlphaRM

Лидеры аптечного рынка

Лидером терапевтических групп по классификация EphMRA остаются лекарства, входящие в группу ингибиторов АПФ (для лечения гипертензии, заболеваний сердечно-сосудистой системы) с долей рынка в 5,3%. На второе место поднялась группа антикоагулянтов с долей 4,2%. Прирост продаж антикоагулянтов по сравнению с первым полугодием прошлого года составляет в рублях +26%, а в упаковках +10%. На третье место рейтинга спустились противопростудные и противокашлевые препараты с долей рынка в 4,1%.

ТОР10 терапевтических групп в стоимостном выражении на аптечном рынке в 1-ом полугодии 2021 года Рейтинг EphMRA-группа 2-го уровня Лидирующий бренд Доля продаж, % Прирост продаж, 1-е полугодие 2021/1-е полугодие 2020, % 1-е полугодие 2021 1-е полугодие 2020 1 1 C9 — ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) Лориста 5,3 4,5 2 4 B1 — антикоагулянты Ксарелто 4,2 25,6 3 2 R5 — противопростудные и противокашлевые препараты Терафлю 4,1 5,1 4 3 M1 — противовоспалительные и противоревматические препараты Нурофен 4,0 14,2 5 5 R1 — препараты для лечения заболеваний носа Снуп 4,0 21,0 6 7 G3 — половые гормоны и продукты с аналогичными эффектами, только системного действия Джес 3,5 7,1 7 9 N6 — психоаналептики, кроме препаратов для лечения ожирения Мексидол 3,4 19,0 8 6 J5 — противовирусные препараты для системного использования Арбидол 3,3 -0,9 9 8 J1 — системные антибактериальные средства Амоксиклав 3,2 4,3 10 10 G4 — урология Канефрон Н 3,0 8,3 Источник: AlphaRM

За все полугодие лидером среди МНН остается ксилометазолин, его доля на рынке 1,5%. Если же брать только июнь, то здесь произошли изменения относительно прошлогоднего июня. Если ранее, в 2019 и 2020 годах, в указанный месяц популярным был препарат, применяющийся при варикозном расширении вен с действующим веществом диосмин+гесперидин, то в текущем году в этом же месяце в лидеры вышел антикоагулянт ривароксабан. Возможно, популярность антикоагулянтов связана с рекомендациями медиков принимать подобные препараты при нарушениях свертывания крови, вызванных COVID-19. Кроме ривароксабана (бренд «Ксарелто») выделился еще один антикоагулянт — апиксабан (бренд «Эликвис»). В исследуемый период прирост продаж бренда «Эликвис» в рублях составил +79%, а в упаковках +71%.

Источник: AlphaRM

В ТОР10 корпораций первые два места остаются без изменений относительно прошлого года — лидер рынка Bayer (доля рынка 4,7%), и второе место у Novartis (доля рынка 3,8%). На третью строчку поднялась Stada (доля 3,6%), оттеснив Sanofi вниз на одну ступень. Отечественная компания «Отисифарм» в сравнении с первым полугодием 2020 года улучшила свои позиции, заняв пятое место. У всех участников рейтинга корпораций в анализируемый период продажи возросли, кроме компании Sanofi, которая демонстрирует незначительный спад –0,9%. Максимальных приростов достигли компания Bayer (+14,2%) и «Отисифарм» (+14,5%). Увеличение объема продаж Bayer в большой степени связано с ростом популярности антикоагулянта «Ксарелто». У данного бренда значительный прирост продаж как в рублях (+36%), так и в упаковках (+23%). Отечественная компания «Отисифарм» увеличила объем реализации в основном за счет противовирусного препарата «Арбидол». Продажи этого лекарства в стоимостном выражении выросли на 52%, а в натуральном на 36%.