Глава Минздрава России посетил иркутский завод «Фармасинтез»

Руководство «Фармасинтез» продемонстрировало министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Мурашко, посетившему завод компании в Иркутской области, новый производственный цех №5, который был запущен в эксплуатацию в начале 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В цехе выпускают лекарственные препараты широкого спектра, чтобы лечить инфекционные заболевания. Мурашко побывал на предприятии в рамках рабочего визита премьер-министра страны Михаила Мишустина в Иркутскую область.

Главу российского Минздрава также ознакомили с производством противовирусных препаратов на участке стерильных лекарственных форм. Там помимо прочих производят лекарственный препарат «Ремдеформ» (МНН Ремдесивир), с помощью которого лечат коронавирусную инфекцию. Иркутский «Фармасинтез» – единственный производитель Ремдесивира в России. Из Иркутска этот препарат отгружают во все лечебные учреждения РФ.

Как сообщил на встрече президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния, в ближайшие пять лет планируется активно разрабатывать и производить инновационные препараты.

В компании отметили, что Михаил Мурашко остался доволен результатом встречи, заявив, что «Фармасинтез» – это «надежный партнер системы здравоохранения страны». По словам министра, компания оперативно обеспечивает отечественный рынок качественными и эффективными лекарствами.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров также побывал на заводе АО «Фармасинтез» в Иркутской области, где планируется на 20% увеличить выпуск готовой продукции.

gxpnews