«ПроБиоФарм» запустила новую линию по выпуску субстанций для пробиотиков

Российская биотехнологическая компания «ПроБиоФарм» запустила в Подмосковье четвертую линию по выпуску субстанций для производства пробиотиков, в том числе используемых при лечении коронавируса. Средства на покупку технологического оборудования были предоставлены Фондом развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ), сообщили в пресс-службе ФРП.

Плановая мощность запущенной линии составляет 1100 кг субстанций в год, за счет чего выпуск пробиотических препаратов должен вырасти в 1,5 раза.

Компания выпускает пробиотики «Флорин форте», «Гепафор», а также «Пробифор» и «Бифидумбактерин форте», входящие в список ЖНВЛП. Их используют при лечении инфекционных заболеваний, в том числе заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Препараты «Пробиофор» Минздрав России рекомендовал для лечения при острой фазе коронавирусной инфекции, а «Флорин форте» – для восстановительного периода. Согласно проведенным исследованиям, благодаря этим пробиотикам повышается результативность лечения, снижается число побочных эффектов основной терапии и улучшается ее переносимость.

Все препараты созданы по технологиям, которые разработали отечественные микробиологи. В компании заявили, что у этих лекарств нет аналогов в мире, они эффективнее импортных пробиотиков.

В 2020 году Фонд развития промышленности предоставил «ПроБиоФарм» льготный заем по программе «Проекты развития» в размере 415 млн рублей. На эти деньги компания приобрела современную автоматическую линию, вдвое производительнее имеющихся. Это позволяет на таких же площадях изготавливать в два раза больше субстанций. Общий бюджет проекта составил более 900 млн рублей. Технология производства полностью отечественная. Было создано 201 новое рабочее место.

gxpnews