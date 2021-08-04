«Фармимэкс» поставит препараты «Трансларна» и «Вимизим» для подопечных «Круга добра»

Центр лекобеспечения заключит с компанией «Фармимэкс» контракты на поставку препаратов «Трансларна» и «Вимизим» для лечения подопечных фонда «Круг добра» с миодистрофией Дюшенна — Беккера и мукополисахаридозом IV типа А.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан подвел итоги двух аукционов на поставку препарата «Трансларна» (МНН аталурен) для лечения миодистрофии Дюшенна — Беккера и аукциона на поставку «Вимизим» (элосульфаза альфа) для пациентов с мукополисахаридозом IV типа А, сообщается на портале zakupki.gov.ru.

Компания «Фармацевтический импорт, экспорт» («Фармимэкс») единственная подала заявки на поставку этих препаратов. С ней и будут заключаться контракты.

– Аталурен, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 233 869 132,20 руб.

– Аталурен, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 313 632 445,50 руб.

– Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 55 439 208,00 руб.

В июне Центр лекобеспечения уже проводил аукционы на поставку элосульфаза альфа. Единственной компанией, подавшей заявки на участие в аукционах, также стала компания «Фармимэкс».

В конце июля сообщалось, что эта компания единственной подала заявки на участие в трех аукционах на поставку аталурена. Заявки признаны соответствующими установленным правилам, компания будет поставлять этот препарат в регионы.

Фото: facebook.com/krugdobra

Елена Сидорова

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