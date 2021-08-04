Минздрав подготовил новую редакцию порядка перевозки наркотических средств

Минздрав разработал порядок перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также оформления необходимых для этого документов. Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2021 года.
Минздрав России разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект постановления Правительства РФ «О порядке перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого документов».
К охране товара при перевозке привлекаются:
- подразделения войск национальной гвардии;
- ведомственная охрана федеральных государственных органов
и организаций;
- юридические лица, имеющие лицензию на осуществление частной охранной деятельности.
В проекте постановления уточняется, какие документы должны иметь при себе ответственные за перевозку лица, а также приводятся требования к транспортному средству, на котором эта перевозка проводится.
Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года.
Елена Сидорова
pharmvestnik