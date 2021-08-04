«  
  »

Минздрав подготовил новую редакцию порядка перевозки наркотических средств

Минздрав разработал порядок перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также оформления необходимых для этого документов. Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2021 года.

Минздрав России разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект постановления Правительства РФ «О порядке перевозки наркотических средств, психотропных веществ ‎и их прекурсоров на территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого документов». 

К охране товара при перевозке привлекаются:

  • подразделения войск национальной гвардии;
  • ведомственная охрана федеральных государственных органов
    ‎и организаций;
  • юридические лица, имеющие лицензию на осуществление частной охранной деятельности.

В проекте постановления уточняется, какие документы должны иметь при себе ответственные за перевозку лица, а также приводятся требования к транспортному средству, на котором эта перевозка проводится.

Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2021 года ‎и будет действовать до 1 сентября 2027 года.

Елена Сидорова
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

4 августа, 2021 | Просмотров: 89