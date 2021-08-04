«Биннофарм Групп» стала победителем премии «Зеленый Крест»

«Биннофарм Групп», консолидировавшая в 2020 году фармацевтические активы АФК «Система», признана специалистами аптечного сообщества фармкомпанией года. Результаты озвучили на церемонии награждения профессиональной премии «Зеленый Крест», которая состоялась 27 июля в Санкт-Петербурге.

Ключевые критерии для признания фармкомпанией года — качество и уровень взаимодействия с аптечными сетями. Также экспертное сообщество премии, состоявшее из более чем 1200 руководителей и ведущих менеджеров аптечных сетей, фармацевтических компаний и дистрибьюторов, при выборе победителя уделяли внимание продуктовому портфелю лауреата и качеству визитов медицинских представителей в аптеки.

«Эксперты оценивали совокупный портфель всех активов, находящихся в управлении «Биннофарм Групп», а также качество работы представителей компании с аптечными сетями и дистрибьюторами, — подчеркнул председатель организационного комитета фармацевтической премии «Зеленый Крест» Гарик Тадевосян. — Признание со стороны профессионального сообщества — это заслуженная победа всей команды».

По версии аналитического агентства IQVIA, «Биннофарм Групп» — лидер среди отечественных производителей дженериков на российском рынке. Согласно отчетам аналитического агентства DSM, компания стабильно показывает положительную динамику продаж среди производителей БАД, занимая первое место по показателю прироста.

Материал партнера: «Биннофарм Групп»

pharmvestnik