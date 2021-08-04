Елена Неволина покинула пост исполнительного директора «Аптечной гильдии»

Елена Неволина спустя 12 лет покинула пост исполнительного директора «Аптечной гильдии». Она планирует остаться в Совете «Аптечной гильдии» и по возможности участвовать в работе ассоциации.

В «Аптечной гильдии» сменится исполнительный директор. Елена Неволина, занимавшая пост с ноября 2009 года, покидает его. Об этом она сообщила в письме к коллегам (копия есть у «ФВ»).

Свои текущие полномочия Неволина предложила разделить между двумя коллегами. На кандидатуру исполнительного директора, ответственного за организационно-методическую сторону работы «Аптечной гильдии», она выдвинула Елену Лощакову, работающую в организации с момента ее основания.

На должность председателя Совета ассоциации, который будет представлять «Аптечную гильдию» в публичном пространстве, экс-директор предложила рассмотреть кандидатуру Ирины Косовой. Сама Неволина планирует остаться в Совете «Аптечной гильдии» и по возможности участвовать в работе ассоциации.

«Начиная с момента создания ассоциации в 2009 году основной целью для меня было создание объединения аптечных организаций, приоритет которого заключался не в преследовании коммерческих показателей, а в служении высокому призванию нашей профессии. Я по-настоящему горжусь тем временем, которое провела в «Аптечной гильдии», и надеюсь, что своим трудом смогла создать для вас более комфортные условия для осуществления фармацевтической деятельности», — обратилась Неволина к коллегам.

При этом экс-директор «Аптечной гильдии» подчеркнула, что не планирует покидает фармотрасль. «Впереди еще много работы для полноценного признания фармацевтических работников полноценными участниками системы здравоохранения, — заявила она.

Сейчас Неволина продолжает занимать должность исполнительного директора союза «Национальная фармацевтическая палата». В июле она также возглавила Ассоциацию индустрии товаров для здоровья, которая будет представлять интересы производителей и импортеров безрецептурных лекарств, потребительских медизделий, БАД и других видов товаров для здоровья, а также всех участников рынка в сфере производства и обращения товаров для здоровья.

Руслан Мавлиханов

Ольга Коберник

pharmvestnik